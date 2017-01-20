Пятница, 20 Января 2017

АрмИнфо.Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Австрии, действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц, в ходе переговоров в Москве, затрагивали вопрос нагорно-карабахского урегулирования. Об этом 19 января в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

<Был рассмотрен очень широкий круг вопросов, которые стоят на повестке как самой организации, так и участия России в ее работе, поэтому практически по всем вопросам прошлись <крупными мазками>. Учитывая, что этот вопрос является вопросом Организации, то он был упомянут. Конечно это не переговоры, а вопрос широкой инвентаризации в контексте перехода председательства к Австрии всех тем, стоящих на повестке ОБСЕ. Дополнительной информации у меня нет>, - подчеркнула официальный представитель МИД России.

В тоже время, отвечая на вопрос как по оценке МИД России, в прошлом году складывались отношения между Азербайджаном и Арменией, Захарова констатировала, что министр иностранных дел России Сергей Лавров очень подробно изложил российскую позицию в ходе пресс-конференции 17 января: <Поэтому, если честно, даже добавить нечего>.