Пятница, 20 Января 2017

АрмИнфо. Возвращение Гагика Царукяна в политику не снижает возможности Республиканкой партии Армении на выборах. Об этом по итогам заседания исполнительного органа РПА заявил вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов.

"Несмотря на его планы и планы возглавляемого им блока, у нас свои программы и график работы, и возвращение Царукяна каким-либо образом не влияет на нашу повестку", - резюмировал Шармазанов.

Отметим, что ранее экс-лидер партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян заявил о намерении принять участие в парламентских выборах с предвыборным блоком. Как ранее сообщало АрмИнфо ППА пойдет на парламентские выборы в составе блока "Гагик Царукян", который возглавит сам депутат-олигарх. К данному блоку примкнут также партия Армянское общенациональное движение в лице лидера Арарата Зурабяна и экс- министра иностранных дел Александра Арзуманяна. В первых рядах пропорционального списка блока окажутся также предприниматель Хачатур Кокобелян и экс-министр юстиции Ованнес Манукян. В ближайшие дни планируется также проведение внеочередного съезда ППА, на котором будут обсуждены вопросы консолидации и пропорционального списка блока "Гагик Царукян".