Пятница, 20 Января 2017

АрмИнфо.Председатель Кнессета Израиля Юлий Эдельштейн обсудил с членами армянской делегации, возглавленной председателем постоянной комиссии по внешним связям Артаком Закаряном вопросы развития двусторонних отношений.

Как сообщали АрмИнфо в пресс-службе парламента Армнеии, в ходе встречи Эдельштейн подчеркнул важность развития межпарламентских связей и выразил готовность продолжать прилагать усилия для сотрудничества в культурной, экономической, сельскохозяйственной сферах, а также в области туризма. Спикер Кнессета особо выделил роль армянской и еврейской общин в развитии государств.

Эдельштейн подтвердил свою позицию о необходимости признания Геноцида армян Кнессетом и выразил сожаление тем, что до сих пор парламент не признал этот факт официально, при этом заметив, что в последнее время в этом направлении проделан ряд шагов. "Я вовсе не горжусь тем, что Израиль все еще не признал Геноцид армян, но, тем не менее, в последнее время уже ощутим определенный прогресс в этом направлении", - отметил спикер.

Спикер Кнессета также выразил надежду, что в будущем будут найдены мирные решения неурегулированных конфликтов. Он обещал содействовать организации частых встреч между высокими должностными лицами Армении и Израиля, а также сохранить активные межпарламентские отношения.

В свою очередь Закарян подчеркнул роль межпарламентских контактов в развитии межгосударственных отношений, реализации совместных программ в представляющих взаимный интерес сферах. Он представил также ситуацию в регионе и армянскую позицию по развязке существующих конфликтов.

В завершение встречи Эдельштейн пожелал успехов парламенту Армении в организации предстоящих выборов и выразил надежду на активность армяно-израильских связей также в новоизбранном парламенте.