Четверг, 19 Января 2017

АрмИнфо. 20 января текущего года будут обесточены: в городе Ереван:

10:30-13:30 жилые дома 11, 13, 15, 17, 19, 21, 26, 28, 30, 32 на ул. Ташкент, 7, 9 на переулке Ташкент, школа N 180, детский сад N 6 и прилегающие общественные абоненты во 2-ом микрорайоне Аван-Аринджа;

14:00-17:00 жилые дома 14, 16, 18,19, 21 на ул. Ташкнет, 1, 5, 11, 13, 15, 17 на переулке Ташкент, детский сад N8 и прилегающие общественные абоненты во 2-ом микрорайоне Аван-Аринджа;

11:00-15:00 жилые дома 1 на 1-ом переулке, 8/3 на 2-ой улице Аванесова, 127/1, 127/2, 127/3 на 35-ой улице Нор Ареша;

11:00-17:00 собственные дома 22-97(нечетные), 22-52 на ул. Давида Бэка, 12-25 на 2-ом переулке, 4-33 на 35-ой улице, 1-34 на 37-ой улице, 1-33 на 43-ей улице, 6-40 на 45-ой улице в Ареше, жилые дома 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 112, 113, 130, 144, 150 на 6-ой улице Нубарашена, 1-5 и 2А на Нубарашенском шоссе, собственные дома 1-10 на переулке Нубарашена;

в Армавирском марзе:

11:00-14:00 частично город Армавир;

в Котайкском марзе:

10:00-16:00 улицы Элар 7-9, собственные дома на улице Котайк, собственные дома, прилегающие к старому кладбищу, в городе Абовян;

в Араратском марзе:

10:30-16:00 частично село Бердик;

11:00-13:00 частично село Лусарат;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-16:00 частично улицы Микоян, Ереванян в городе Ехегнадзор;

в Лорийском марзе: 10:00-14:00 село Арджут;

11:00-15:00 улицы Джравазан, З. Андраника, Шестакова в городе Алаверди.

Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.