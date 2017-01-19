АрмИнфо. Замлгавы МИД Армении Шаварш Кочарян считает, что европейские структуры, в особенности ОБСЕ, должны высказать свою принципиальную позицию относительно стремления Баку наложить вето на продление мандата ереванского офиса ОБСЕ. "Европейские структуры с легкостью переварили решение о решение закрытии офиса координатора ОБСЕ в Баку, что и привело к подобным развитиям", - заявил журналистам Шаварш Кочарян 19 января после заседания правительства.
По его словам, проблема в том, что все решения в ОБСЕ принимаются на основе консенсуса, чем и пользуется Азербайджан. Как зчитает Кочарян, Баку идет на очевидный шантаж, заявляя, что может блокировать бюджет (деятельность ОБСЕ на местах и институты имеют единый бюджет на основе взносов всех государствучастников, ред.), если будет не так, как он желает. Впервые на подобный шаг пошел Азербайджан, при утверждении расходов на внедрение механизма расследований на линии соприкосновения, и процесс был сорван. "Есть многочисленные рычаги воздействия на страну, которая поставила себя выше норм международного права>, - заметил Кочарян.
Напомним, что деятельность ереванского офиса ОБСЕ временно поставлена под вопрос ввиду отсутствия консенсуса о продлении его мандата. Согласно существующей практике, мандат на деятельность национальных офисов продлевается каждый год на основе консенсуса стран- участниц ОБСЕ. Как сообщили АрмИнфо в ереванском офисе ОБСЕ, председательство ОБСЕ продолжает переговоры по вопросу скорейшего достижения консенсуса в направлении продления мандата деятельности ряда полевых миссий Организации. "Страны-члены ОБСЕ пока еще пришли к консенсусу по этому вопросу.
До достижения консенсуса полевые миссии будут открыты и продолжат деятельность, не связанную с администрированием и мандатом. Поскольку на данный момент переговоры все еще находятся в процессе, мы не может делать каких-либо предположений по ним". Меж тем, как заявил пресс-секретарь МИД РА Тигран Балаян, Армения содействует деятельности ереванского офиса ОБСЕ и оказывает поддержку в рамках принимаемых в организации решений. Он заметил, что после закрытия бакинского офиса ОБСЕ, ереванский офис был единственным полноценным представительством организации на Южном Кавказе. Балаян констатировал, что роль ереванского офиса отмечалась как председательством, секретариатом и другими органами организации, так и абсолютным большинством стран-участниц - за исключением одного государства.
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