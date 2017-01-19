Четверг, 19 Января 2017

АрмИнфо. Замлгавы МИД Армении Шаварш Кочарян считает, что европейские структуры, в особенности ОБСЕ, должны высказать свою принципиальную позицию относительно стремления Баку наложить вето на продление мандата ереванского офиса ОБСЕ. "Европейские структуры с легкостью переварили решение о решение закрытии офиса координатора ОБСЕ в Баку, что и привело к подобным развитиям", - заявил журналистам Шаварш Кочарян 19 января после заседания правительства.

По его словам, проблема в том, что все решения в ОБСЕ принимаются на основе консенсуса, чем и пользуется Азербайджан. Как зчитает Кочарян, Баку идет на очевидный шантаж, заявляя, что может блокировать бюджет (деятельность ОБСЕ на местах и институты имеют единый бюджет на основе взносов всех государств­участников, ред.), если будет не так, как он желает. Впервые на подобный шаг пошел Азербайджан, при утверждении расходов на внедрение механизма расследований на линии соприкосновения, и процесс был сорван. "Есть многочисленные рычаги воздействия на страну, которая поставила себя выше норм международного права>, - заметил Кочарян.

Напомним, что деятельность ереванского офиса ОБСЕ временно поставлена под вопрос ввиду отсутствия консенсуса о продлении его мандата. Согласно существующей практике, мандат на деятельность национальных офисов продлевается каждый год на основе консенсуса стран- участниц ОБСЕ. Как сообщили АрмИнфо в ереванском офисе ОБСЕ, председательство ОБСЕ продолжает переговоры по вопросу скорейшего достижения консенсуса в направлении продления мандата деятельности ряда полевых миссий Организации. "Страны-члены ОБСЕ пока еще пришли к консенсусу по этому вопросу.

До достижения консенсуса полевые миссии будут открыты и продолжат деятельность, не связанную с администрированием и мандатом. Поскольку на данный момент переговоры все еще находятся в процессе, мы не может делать каких-либо предположений по ним". Меж тем, как заявил пресс-секретарь МИД РА Тигран Балаян, Армения содействует деятельности ереванского офиса ОБСЕ и оказывает поддержку в рамках принимаемых в организации решений. Он заметил, что после закрытия бакинского офиса ОБСЕ, ереванский офис был единственным полноценным представительством организации на Южном Кавказе. Балаян констатировал, что роль ереванского офиса отмечалась как председательством, секретариатом и другими органами организации, так и абсолютным большинством стран-участниц - за исключением одного государства.