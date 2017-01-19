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 Четверг, 19 Января 2017

Марианна Мкртчян

По данным посольства Армении в Тегеране, армян среди пострадавших в результате пожара в центре Plasco нет

По данным посольства Армении в Тегеране, армян среди пострадавших в результате пожара в центре Plasco нет

АрмИнфо. По предварительным данным посольства Армении в Тегеране, армян среди пострадавших в результате пожара в центре Plasco нет.  Об этом в своем микроблоге Twitter написал  пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

19 января стало известно, что 17-этажный центр Plasco, расположенный на юге Тегерана обрушился после начавшегося там пожара. Иранские

чиновники заявили, что в результате трагедии пострадало как минимум 40 человек, среди которых много пожарных. При этом, местные СМИ сообщили о 30 погибших спасателях. Также отмечается, что число жертв и пострадавших может возрасти, так как в здании в этот момент находилось около 300 человек. В Plasco, построенным 53 года назад, находились магазины одежды, обуви и различные частные помещения.

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