Четверг, 19 Января 2017

АрмИнфо. По предварительным данным посольства Армении в Тегеране, армян среди пострадавших в результате пожара в центре Plasco нет. Об этом в своем микроблоге Twitter написал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

19 января стало известно, что 17-этажный центр Plasco, расположенный на юге Тегерана обрушился после начавшегося там пожара. Иранские

чиновники заявили, что в результате трагедии пострадало как минимум 40 человек, среди которых много пожарных. При этом, местные СМИ сообщили о 30 погибших спасателях. Также отмечается, что число жертв и пострадавших может возрасти, так как в здании в этот момент находилось около 300 человек. В Plasco, построенным 53 года назад, находились магазины одежды, обуви и различные частные помещения.