Четверг, 19 Января 2017

АрмИнфо. "Глава внешнеполитического ведомства РФ раскрыл то, что и так было очевидно",- заявил замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян 19 января после заседания правительства, комментируя заявление Сергея Лаврова о том, что "карабахский конфликт уже не является чем-то абстрактным и исключительно внутренним делом Азербайджана" Как считает Кочарян, подобное высказывание Лаврова по карабахскому вопросу было спровоцировано наглым вопросом азербайджанского журналиста. Как заметил замглавы МИД, обычно сопредседатели МГ ОБСЕ выступают с довольно сдержанными высказываниями. "В данном случае прозвучал настолько наглый вопрос, что подтолкнуло на раскрытие очевидного", - заявил он. Вместе с тем, Кочарян отметил, что по сей день Минская группа ставит знак равенства между Ереваном и Баку, что и подталкивает алиевский режим к более агрессивным действиям.

Напомним, что в ходе ежегодной пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров отметил, что карабахский конфликт уже не является чем-то абстрактным и исключительно внутренним делом Азербайджана. Российский министр напомнил о существовании целого набора инструментов по урегулированию карабахского конфликта, прежде всего решений, которые принимались в Совбезе ООН в самый разгар конфликта и требовали прекращения огня. "С тех пор сохраняет силу требование о том, чтобы освободить оккупированные территории, но, ни в коем случае не силой и при определении окончательного статуса Нагорного Карабаха".

Высказывая свое отношение к сегодняшнему заявлению главы МИД России Сергея Лаврова о том, что карабахский конфликт не является внутренним делом Азербайджана, глава МИД этой страны Эльмар Мамедъяров подчеркнул, что вся мировая общественность признает и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. "Что касается мирного процесса, то переговорный процесс является международной платформой для урегулирования вопроса на основе норм и принципов международного права. В связи с урегулированием конфликта есть многочисленные решения и резолюции международных организаций, основанные на нормах и принципах международного права", - отметил дипломат.