Четверг, 19 Января 2017

АрмИнфо.Министерство иностранных дел Армении выясняет, есть ли среди пострадавших в результате обрушения 17-и этажного здания в Тегеране граждане РА. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

19 января стало известно, что 17-этажный центр Plasco, расположенный на юге Тегерана обрушился после начавшегося там пожара. Иранские

чиновники заявили, что в результате трагедии пострадало как минимум 40 человек, среди которых много пожарных. При этом местные СМИ сообщили о 30 погибших спасателях. Также отмечается, что число жертв и пострадавших может вырасти, так как в здании в этот момент находилось около 300 человек. В Plasco, построенном 53 года назад, находились магазины одежды, обуви и различные частные помещения.