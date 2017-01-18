Среда, 18 Января 2017

АрмИнфо.17 января Председатель Совета Ардшинбанка Карэн Сафарян и Председатель Правления Ардшинбанка Мгер Григорян были награждены памятными медалями «Тигран Мэц» Союза банков Армении.

Вручая награду, Председатель Союза банков Армении Самвел Чзмачян особо отметил большие заслуги руководителей Ардшинбанка в развитии банковской системы республики.

«Хотел бы отдельно поблагодарить господина Сафаряна за долголетнюю и успешную работу на благо всей банковской системы Армении. Именно благодаря таким инвесторам и настоящим патриотам, банковская система состоялась и успешно функционирует»,- подчеркнул С. Чзмачян.

В ответном слове Карэн Сафарян поблагодарил Союз банков Армении и лично С. Чзмачяна за высокую оценку его деятельности в качестве руководителя одного из ведущих банков страны.

Как заявил в своей благодарственной речи Председатель Правления Ардшинбанка Мгер Григорян, отмеченный наградой за скорость и высокие результаты, которые были достигнуты Ардшинбанком за кратчайший период, банк и дальше будет плодотворно работать, чтобы подтвердить высокий статус оказанного ему доверия, как со стороны бизнеса, так и со стороны клиентов.

«Мы хорошо понимаем, что от эффективности нашей деятельности зависит очень многое. Осознание своей ответственности перед страной помогает нам идти вперед, стараясь быть лучшим сервисным и технологичным банком, лидером на рынке»,- сказал в заключение М. Григорян.