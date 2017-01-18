Среда, 18 Января 2017

АрмИнфо.Госдепартамент США не обладает конкретной информацией о задержании российско-израильского блоггера Александра Лапшина в Минске.

Официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби 17 января в ходе брифинга, отвечая на вопрос о сложившейся вокруг Лапшина ситуации, в частности, заявил: <Во-первых, я бы сказал - здесь есть, что обсудить соответствующим странам, в особенности, когда речь идет о запросах на экстрадицию. Это действительно предмет для их обсуждения. Очевидно, что свобода СМИ для нас важна, о чём мы говорим всегда. У меня нет конкретной информации по поднятому Вами вопросу. Однако, Вы можете обратиться к конкретным странам по этому вопросу>.

Между тем, на замечание журналиста, обеспокоены ли США вопросом свободного перемещения журналистов, Кирби подчеркнул, что Соединенные штаты всегда обеспокоены вопросом свободы прессы. <То есть это то, о чем мы говорим почти каждый день, к сожалению. Мы должны говорить это каждый день. Поэтому, конечно, мы подтверждаем свою приверженность по вопросу свободного осуществления журналистами своей работы, однако, конкретно по этому вопросу у меня нет конкретной информации. А что до вопросов экстрадиции иностранным государствам, то я не обладаю достаточными знаниями по ним и это не тот вопрос, по которому Госдепу целесообразно выступать>, - заключил официальный представитель Госдепа.

Напомним, что в середине декабря Лапшин, имеющий, в том числе, гражданство России, сообщил, что его задержали в Минске по запросу Азербайджана, где он включен в <черный список> за посещение Нагорно-Карабахской Республики. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блоггеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени <Александр> (Олександр). После этого Азербайджан объявил блоггера в международный розыск за нарушение закона "О государственной границе" и миграционного кодекса страны. В генпрокуратуре Белоруссии ранее сообщили, что изучают запрос Азербайджана об экстрадиции Лапшина, но никакого решения пока не принято. Относительно гражданств Лапшина имеются различные сведения. Блоггера уже посетили представители посольств Израиля и России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя задержание по запросу Азербайджана российско-израильского блоггера Александра Лапшина в

Минске за посещение Нагорного Карабаха отметил, что Россия против криминализации в качестве уголовного преступления посещение журналистами или просто частными лицами того или иного региона. <Во-вторых, мы против того, чтобы экстрагировать граждан Российской Федерации, задержанных в той или иной стране в третью страны. У нас был консульский контакт с Лапшиным, мы также знаем, что он одновременно является и гражданином Израиля и израильские дипломаты также были с ним в контакте. Исходим из того, что будем принимать все меры, чтобы эту ситуацию разрешить при полном уважении прав гражданина РФ, который одновременно является и гражданином Израиля>, - подчеркнул Лавров.

Меж тем министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что дело блоггера Александра Лапшина рассматривается исключительно в юридической плоскости.