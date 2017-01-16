Понедельник, 16 Января 2017

АрмИнфо. Банк Анелик на этой неделе проведет среди обладателей именных купонных облигаций розыгрыш путевки на двоих в один из крупнейших финансовых центров Лондона или Франкфурта (по усмотрению клиента). Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе банка, розыгрыш состоится 20 января в 12:00 и будет транслироваться в прямом эфире на фейсбуковской странице Банка Анелик и по ютубовскому каналу по ссылкам: https://www.youtube.com/user/AnelikBankArmenia и https://www.facebook.com/AnelikBankArmenia/.

"Этим розыгрышем мы продолжаем традицию Банка Анелик - радовать клиентов приятными сюрпризами. В данном случае мы предоставили возможность физическим лицам-обладателям наших именных купонных облигаций выиграть путевку в один из крупнейших европейских финансовых центров. А будет это Лондон или Франкфурт победитель-обладатель путевки выберет по своему усмотрению", - заметил заместитель председателя Правления Банка Анелик, Директор по развитию бизнеса Айк Мкртчян.

Отметим, что именные купонные долларовые облигации Банка Анелик были успешно размещены в полном объеме и в предусмотренный срок. Объем эмиссии этого выпуска составлял $5 млн, номинальная стоимость облигации - $100, годовая доходность 6,5%, срок обращения - 2 года. Выплата процентов предусмотрена раз в полгода.

Напомним, что Банк Анелик в начале ноября 2016г путем дополнительной закрытой эмиссии 405511 акций пополнил уставной капитал на 21.8 млрд драмов - до 39 млрд драмов с 17.2 млрд на 1 октября. В итоге общий капитал банку удалось нарастить до 36.7 млрд драмов (с 14.9 млрд на 1 октября), что уже превышает грядущий с 2017 года норматив по минимальному размеру капитала в 30 млрд драмов. Эти акции приобретены кипрской компанией FISTOCO LTD, долевое участие которой в капитале банка составило 59,68%, в результате чего доля прежнего акционера - ливанского банка CreditBank S.A.L снизилась с 100% до 40,32%. Непрямыми мажоритарными акционерами выступают физлица: Tarek J. Khalefe (CreditBank S.A.L) и Вартан Диланян (FISTOCO LTD). Акционерами совместно был сформирован новый Совет Банка, включающий профессионалов банковского рынка с многолетним стажем, а председателем Совета стал Вартан Диланян (руководитель крупной международной консалтинговой компании Accenture PLC в России), имеющий 23-летний опыт работы в банковской системе РФ и стран СНГ. Состав Правления Банка Анелик не изменился и как прежде его возглавляет Нерсес Караманукян.