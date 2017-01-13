Пятница, 13 Января 2017

АрмИнфо. Служба Национальной безопасности Армении (СНБ) раскрыла дело о предоставлении фальшивых дипломов ряда негосударственных ВУЗов.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе СНБ РА, в рамках расследуемого в ведомстве уголовного дела, благодаря полученным предварительным данным, ректоры негосударственных ВУЗов, аккредитованных со стороны Минобразования РА, в Ереване и областях республики из корыстных мотивов выдавали фальшивые дипломы студентам, не посещающим занятия, а в отдельных случаях и студентам, не явившимся на выпускные экзамены.

<Примечательно, что фальшивые дипломы выдавались не только гражданам Армении, но и представителям иностранных государств, в том числе Ирана, США, Грузии, России, Узбекистана, Израиля. Трем ректорам негосударственных ВУЗов предъявления обвинения по признакам ст. 200 ч.3 УК РА (получение торговой взятки) и ст.214 ч.1 УК РА (злоупотребление должностными полномочиями со стороны сотрудников торговой или иной организации). Следствие продолжается>, - говорится в сообщении СНБ Армении.