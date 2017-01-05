Четверг, 5 Января 2017

АрмИнфо.Вот уже четыре месяца как в Дилижане работает кафе с неординарным названием #2 (хештег два). Кафе отличается не только своим названием, но и услугами которые может предоставить своим посетителям.

Как рассказала координатор кафе Екатерина Бредихина, она приехала в Дилижан для развития образовательных и социальных проектов. «Я уже больше года в Армении. Уже четыре месяца как мы запустили наш проект кафе #2. Эту идею в прошлом году предложила наш руководитель Вероника Зонабенд и директор "ТУМО" Мари Лу Папазян. Это первый проект социального предпринимательства такого рода. У нас работает 16 сотрудников от 14-18 лет и на законных основаниях (смеется), также у нас есть профессиональный стаф, работающий на кухне», - рассказывает Катя. По ее словам 20 % посетителей кафе – это жители Дилижана, еще 20 % - студенты международной школы UWC Dilijan, 30 % - туристы, а еще 30 % - разовые посетители.

«Здесь можно вкусно и не дорого поесть, а все доходы от нашего кафе мы намереваемся направить на образовательное и социальное развитие Дилижана. К сожалению, пока мы работаем на собственную окупаемость, но надеюсь, что в скором времени ситуация изменится», - говорит Катя.

В кафе, в день нашего посещения, царила атмосфера сказки, все готовились к новогодним праздникам, и дети и взрослые, и посетители кафе и сотрудники трудились не покладая рук, чтобы в короткие сроки подготовить новогодние поделки, для украшения живых ёлок, которые должны были завести в эти дни в кафе. Посетителям кафе предоставлялась возможность не только сделать поделку своими руками, но и забрать ее домой. В одном уголке кафе дети усердно готовили японских журавликов – символ мира и дружбы, в другом елочки, шапочки, варежки, а в третьем, под аромат свежесваренного кофе и новогоднюю беззаботную музыку ребята обсуждали как украсить елки, и какую программу провести на новогодние праздники.

Как рассказала Катя, у ребят множество идей, но для их воплощения в жизнь необходимы средства, и поэтому при осуществлении того или иного замысла рассчитываются затраты, приоритет отдается той идее, которая подходит в этот момент под бюджет.

Она также поделилась с нами идеей возникновения названия хештег2: «Мы запустили голосование по вопросу выбора названия кафе, которое обязательно должно было быть связано с Дилижаном, туристами и иметь международное звучание. Нам было представлено 217 вариантов, и в более чем восьми десятках из них присутствовал корень «дили», после долгих обсуждений выбор остановился на названии, предложенном Вазгеном Саркисяном «хештег 2». Идея в том, что в Дилижане, как утверждает один из героев легендарного фильма «Мимино», вторая в мире по своей чистоте вода. Кроме того, оно также означает вторая жизнь вещей, вторая возможность и все в этом духе. Если вы присмотритесь к интерьеру кафе, то увидите, что оно полностью оформлено из предметов, которые получили вторую жизнь. Наши ребята своими руками отремонтировали все предметы, которые вы здесь видите, а потом дизайнер ТУМО" уже сделала оформление кафе из этих предметов».

Она также сообщила, что в кафе запущена волонтерская программа по обучению русского и английского языков для сотрудников кафе. «Наше кафе интеграционная модель, запущенная в Дилижане – это хороший пример дружбы и работы между людьми разных национальностей в одном ритме, на одной волне», - заключила Катя.