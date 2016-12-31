Суббота, 31 Декабря 2016

АрмИнфо.Омбудсмен Арцаха Рубен Меликян распространил заявление, в котором, в частности, говорится: "30-го декабря МИД Азербайджана распространил заявление относительно инцидента на армяно-азербайджанской границе. В заявлении, помимо прочего, упоминаются обстоятельства апрельской агрессии Азербайджана в отношении Арцаха. Так, МИД Азербайджана заявил: “На телах погибших в ходе апрельских событий <…> военнослужащих были выявлены многочисленные элементы пыток, совершенных уже после смерти, <…>”. В первую очередь необходимо отметить, что высказывание “пытк[и], совершенны[е] уже после смерти” противоречит нормальной логике и нуждается в разъяснении, так как согласно общепринятой международно-правовой дефиниции, “пытки” могут совершаться только над живыми. Следует также отметить, что омбудсмен Республики Арцах недавно опубликовал детальный доклад (http://ombudsnkr.am/en/docs/Report_PUBLIC.pdf), представив факты многочисленных военных преступлений (пытки, карания смертью, глумления над телами убитых) в отношении мирных жителей Арцаха и военнослужащих Армии Обороны НКР. Миссия по сбору фактов всё ещё продолжается. Исходя из вышесказанного и решительно осуждая любые проявления военных преступлений, заявляю, что в рамках своей компетенции готов тщательно рассмотреть любые заявления о военных преступлениях в отношении гражданских лиц или военнослужащих любой из сторон в ходе апрельской войны. Однако для этого необходимо, чтобы Азербайджанская сторона представила или опубликовала конкретные обстоятельства “пыток” (конкретные увечья в отношении конкретных лиц, а также обстоятельства их попадания под контроль НКР).