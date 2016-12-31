Суббота, 31 Декабря 2016

АрмИнфо.«Я самый, саамый, сааамый, сааамый!!!!»,- кто не помнит девиз обаятельного львенка из популярного советского мультфильма. В преддверии Нового Года в поисках «Самого, самого 2016 года», но не мультгероя, а отечественного избранника народа АрмИнфо инициировало опрос среди парламентских корреспондентов 20 СМИ (телекомпании, газеты, новостные агентства и порталы).

Респондентам были заданы восемь вопросов и предложены 16 номинантов (по нескольку особо отличившихся за год, активных депутатов от каждой парламентской силы и независимых парламентариев). Причем респонденты в каждой номинации были вольны представить своего кандидата, если перечисленные нами номинанты были им не по душе.

И так…В номинации «Самый открытый для СМИ депутат», как сказали бы члены жюри Американской киноакадемии: the Oscar goes to… Эдуард Шармазанов. По мнению большинства журналистов, именно вице-спикер парламента является самым открытым для них народным избранником. За ним следует глава комиссии по государственно-правовым вопросам Ованнес Саакян, который, по признанию парламентских корреспондентов, в условиях низкой культуры армянского парламентаризма, отличается высокими манерами общения с представителями СМИ.

В номинации «Самый активный депутат» лавры «акул» отечественного пера отошли депутату Николу Пашиняну. Журналистов особенно воодушевили острые и остроумные выступления Пашиняна, зачастую вводящие в «тупик» членов правительства и коллег из правящей партии.

Самым трудолюбивым депутатом журналисты признали Ованнеса Саакяна, который, по определению парламентских корреспондентов, тщательно бдит, чтобы все представленные законодательные инициативы полностью соответствовали «слову» и «букве» Конституции.

В номинации «Колорит года», как и ожидалось, с большим отрывом победу одержал Сам спикер армянского парламента Галуст Саакян, прозванный в журналистской среде «Маэстро» за свои уникальные, глубоко философские высказывания, зачастую не поддающиеся разумению простых, среднестатистических смертных, с заурядными способностями.

Он же «Маэстро» аксакалами парламентской журналистики признан самым остроумным депутатом года. По определению представителей СМИ, цитаты из интервью и выступлений Саакяна становятся крылатыми фразами и сюжетами для юмористических программ.

Очень сложно представители одной из самых интеллектуальных профессий определили самого интеллектуального парламентария, пожаловавшись, что выбор такового в армянском парламенте задача нелегкая. Тем не менее, после долгих прений победа была закреплена за депутатом из Республиканской партии Самвелом Фарманяном. Интеллектуалам армянской журналистики особенно пришлись по душе высокоинтеллектуальные ответы Фарманяна на игре «Что? Где? Когда?»

Но сложнее всего гильдия парламентских корреспондентов определилась с выбором «Мистера обаяние». Большинство из них сошлись во мнении, что в армянском парламенте нет обаятельных депутатов и вовсе. Кстати, справедливости ради, стоит отметить, что аналогичного мнения придерживаются сами депутаты о журналистах, так что в этой номинации счет идет на равных. Тем не менее, из тех редких ответов, где были указаны конкретные имена, на основе нескольких совпадений «Мистером обаяние» был признан депутат, глава партии «Альянс» Тигран Уриханян.

Зато победитель номинации «Антигерой года» был определен сразу, без особых разногласий. Подавляющее большинство респондентов в качестве антигероя признало депутата Рубена Акопяна, который недавно избил журналиста газеты «Грапарак» Ваге Макаряна. И это яркое проявление журналистской солидарности, явления которого так не хватает представителям иных профессий.

Примечательно, что наш опрос помог определить «самых, самых» не только среди отечественных парламентариев, но самых остроумных среди парламентских корреспондентов. Ответы трех наиболее остроумных «акул» парламентской журналистики приводим ниже.

Армине Геворкян – журналистка новостной программы «Радиолур»:

1. «Самый открытый для СМИ депутат» - однозначно Эдуард Шармазанов: он всегда находится «в зоне досягаемости», а когда Шармазанов по каким-то причинам «недосягаем», на все вопросы вместо него ответит его помощник Гегам. 2. «Самый активный депутат» - Заруи Постанджян: ее голосовые всплески придают заседаниям НС особую привлекательность. «Самый трудолюбивый парламентарий» - Ованнес Саакян: на его рабочем столе всегда большая груда бумаг, из-за которых даже не видно, кто над ними работает. 4. «Самый колоритный избранник народа» - конечно же, Сейран Сароян: за 4 года он подходил к трибуне дважды, но его цитаты стали крылатыми, а мысли афоризмами. 5. «Самый остроумный» - и вновь… Эдуард Шармазанов: одна его фраза «Զառա, քեզ ձայն տալը շառա», чего стоит, а таких фраз у него сотни. 6. «Самый обаятельный» - Тигран Уриханян: несмотря на то, что его парламентская деятельность зачастую трудно поддается логическому анализу, факт его обаяния никогда не вызывает вопросов. 7. «Антигерой года» - Рубик Акопян: за 25 лет впервые в армянском парламенте подняли руку на журналиста «из воспитательных соображений». 8. «Интеллектуал парламентской мысли» - их так много, что боюсь назвать одного, чтоб не обидеть другого – Аракел Мовсисян, Напет Геворкян, Мгер Седракян. А если серьезно – Арам Манукян, который во время каждого своего выступления дает бесплатные курсы армянского языка своим коллегам.

Мария Асатрян – политический обозреватель портала News.am:

1. «Самый открытый для СМИ депутат» - Эдуард Шармазанов: доступен для журналистов, в любое время суток, а если журналисты недоступны для него, то отроет, откопает откуда угодно и даст комментарий, хочешь ты этого или нет. 2. «Самый активный депутат» - Никол Пашинян: на самом деле «активны» все, по мере необходимости, а вот батареи Пашиняна никогда не садятся. 3. «Самый трудолюбивый парламентарий» - Галуст Саакян: в его возрасте работать на этой должности может только ооочень «трудолюбивый» человек, и только в результате «усердного труда» можно выдавить такие перлы, над расшифровкой которых мозги журналистов плавятся и зависают. 4. «Самый колоритный избранник народа» - Ованнес Маркаряна: гюмрийский колорит не изменяет ему никогда. 5. «Самый остроумный» - качественный юмор в армянском парламенте отсутствует, но многие пытаются. 6. «Самый обаятельный» - Тигран Уриханян: ну, по крайней мере, он так думает, не будем его разубеждать. 7. «Антигерой года» - Рубик Акопян: антигерой, сплотивший разрозненных журналистов. 8. «Интеллектуал парламентской мысли»: из 131 депутата в процентном соотношении можно выделить всего пару процентов интеллектуалов. Так что, перефразировав классика, можно даже написать статью «Интеллектуальный блеск и нищета армянских парламентариев». Хотя интеллект в восприятии общества понятие относительное, и я более чем уверена, что слова Сейрана Сарояна и Аракела Мовсисяна воспринимаются более доходчиво, чем пафосные тексты некоторых парламентариев, дополненные цитатами видных деятелей всех времен и народов. Кстати, наша коллега от себя лично добавила еще одну номинацию: от имени особой прослойки армянских женщин она назвала депутата Аракела Мовсисяна самым сексуальным мужчиной нашего парламента всех времен.

Ашот Сафарян – политический обозреватель портала Verelq.am:

1.«Самый открытый для СМИ депутат» – Ованнес Саакян: никогда еще Саакян не отключал телефон. 2. «Самый активный депутат» – Никол Пашинян. 3. «Самый трудолюбивый парламентарий» - опять Ованнес Саакян: он вечно присутствует на заседаниях парламента, даже когда Галуст Григорьевич этого не замечает. 4. «Самый колоритный избранник народа» - Эдуард Шармазанов: предлагаю выпустить брошюру с его цитатами древнегреческих и древнеримских мудрецов. 5. «Самый остроумный» - Галуст Григорьевич, тут комменты излишни. 6. «Самый обаятельный» - тууууу…7. «Антигерой года» - Эгине Бишарян, она противная. 7. «Интеллектуал парламентской мысли» - Тачат Варадепян: Слушая его, понимаешь, как богат и могуч армянский язык. Дальше идет непереводимая игра слов: «Սինլքոր, արյունռուշտ ենիչերի, յաթաղանից մազապուրծ եզած, քոսի նման մեր ազգին կպած».

Кстати, всех лауреатов - как парламентариев, так и журналистов в редакции АрмИнфо ждут «награды».