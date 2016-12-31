Суббота, 31 Декабря 2016

АрмИнфоПрезидент России Владимир Путин поздравил армянского лидера Сержа Саргсяна с наступающим Новым годом и Рождеством. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Кремля, обращаясь к президенту Армении, российский лидер высоко оценил вклад Армении в развитие интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза, ОДКБ и СНГ.

При этом он подчеркнул, что стороны продолжат совместную работу по наращиванию политического, торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества и координации усилий в решении актуальных международных вопросов.