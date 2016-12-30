Пятница, 30 Декабря 2016

АрмИнфо. Царящие в обществе настроения свидетельствуют о том, что правящий в Армении режим вскоре получит решительный и окончательный удар, и страна начнет путь к возрождению. Об этом говорится в заявлении арестованного лидера "Учредительного парламента" Жирайра Сефиляна.

В заявлении отмечается, что Армения находится в глубоком кризисе, на черте "или, или", и народ должен сделать свой выбор - либо бездействовать и обречь страну на гибель, либо восстать и дать окончательный удар по режиму, открыв путь к созданию нового армянского Кур-Аракского государства.

Отметим, что Сефилян арестован по обвинению в незаконном хранении, приобретении и использовании оружия.