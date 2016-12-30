Пятница, 30 Декабря 2016

АрмИнфо.Представитель омбудсмена Армении посетил село Чинари Тавушской области, в районе которого накануне ВС Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения.

Как сообщает пресс-служба защитника прав человека в Армении, по итогам сбора фактов выяснилось, что агрессия азербайджанской стороны была совершена опасным для мирных жителей способом. «С раннего утра, когда начался обстрел с азербайджанской стороны, мирные жители были вынуждены спрятаться в убежищах, откуда смогли выйти лишь к обеду», - отмечается в сообщении.

В ходе миссии зафиксированы следы обстрелов домов, что представляет угрозу для мирных жителей, в том числе детей и женщин.

«Это посягательство ВС Азербайджана грубо нарушает все международные требования в сфере прав человека», - подчеркивается в сообщении.

Офис Омбудсмена в настоящее время подготавливает материалы по имеющимся фактам на английском языке, чтобы представить их полномочным международным структурам.