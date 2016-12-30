Пятница, 30 Декабря 2016

АрмИнфо. Баку гневно отреагировал на заявление ОДКБ по ситуации на армяно-азербайджанской границе. В заявлении МИД Азербайджана, в частности, говорится: "Мы считаем субъективным комментарий главы ОДКБ Николая Бордюжи в связи с инцидентом на армяно-азербайджанской границе.

Главе ОДКБ называть созданный на оккупированных азербайджанских землях сепаратистский режим «Нагорно-Карабахской Республикой» неприемлемо. Это противоречит официальной позиции стран-участниц организации и сути переговорного процесса, проводимого при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Глава ОДКБ перед тем как делать какие-либо заявления или давать комментарии должен правильно проанализировать и оценить ситуацию. Не должно исключаться то, что Армения после очередного разочарования на последнем саммите ОДКБ в Санкт-Петербурге могла совершить очередную провокацию".

МИД сообщает, что Азербайджанская Республика продолжит субстантивные переговоры и приложит совместные с сопредседателями Минской группы ОБСЕ усилия для того, чтобы урегулировать конфликт на основе норм и принципов международного права, известных резолюций Совбеза ООН и Хельсинкского Заключительного Акта. В заявлении генсека ОДКБ Николая Бордюжи относительно сегодняшней диверсии Азербайджана на границе с Арменией, в частности, говорится, что это провокация, особенно в условиях напряженной ситуации вокруг Нагорно-Карабахской Республики.