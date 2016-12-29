Четверг, 29 Декабря 2016

АрмИнфо.Военный прокурор Армении Артак Арутюнян отбыл в Чинари для ознакомления на месте с последствиями диверсии Азербайджана.Ранее сообщалось, что вооруженные силы Азербайджана ранним утром 29 декабря предприняли попытку диверсионного проникновения на границе с Арменией.

Попытка была предпринята к юго- востоку от села Чинари. В результате диверсии погибли военнослужащие ВС Армении старший лейтенант Шаварш Меликян, рядовые Эдгар Нараян и Эрик Абовян.

С азербайджанской стороны около 7 погибших. Тело одного военнослужащего осталось на армянской стороне.