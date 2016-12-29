Четверг, 29 Декабря 2016

АрмИнфо. Международное сообщество и, в первую очередь, страны-посредники Минской группы ОБСЕ срочными действиями должны отрезвить руководство Азербайджана, которое дерзко нарушает их призывы и требования, идет им наперекор и потеряло чувство реальности. Об этом говорится в заявлении МИД Армении.

В ведомстве также жестко осудили диверсионную попытку, предпринятую азербайджанскими вооруженными силами, которая привела к человеческим потерям. "В условиях, когда еще не преодолены ущербные последствия апрельской азербайджанской агрессии в отношении Арцаха, Баку прибегает к новой авантюре, нарушая договоренности о мирном разрешение конфликта, достигнутые в ходе саммитов в Вене и Санкт-Петербурге. Так Баку отвечает на отмеченное в гамбургском заявлении четкое требование глав МИД стран сопредседателей МГ ОБСЕ соблюдать соглашения о сохранении режима прекращения огня 1994-1995 годов", - подчеркнули в МИД Армении.

В заявлении также отмечается, что международное сообщество посредством посредников МГ ОБСЕ неоднократно призывало соблюдать режим прекращения огня. "Осуществляя диверсионную вылазку в преддверии новогодних праздников, Баку нарушает все общечеловеческие ценности", - заключили в МИД.

Ранее, отвечая на вопрос корреспондента АрмИнфо о том, обратился ли Ереван в ОДКБ в связи с ситуацией на армяно-азербайджанской границе, пресс-секретарь МИД РА Тигран Балаян заявил: <В связи с предпринятой Азербайджаном попыткой диверсии на границе с РА МИД Армении предпринимает соответствующие меры>.

Утром 29 декабря на юго-восточном направлении от села Чинари тавушского участка госграницы Армении ВС Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения с применением снайперских винтовок и гранатометов. ВС Армении вступили в схватку с противником. Как сообщил пресс-секретарь минобороны Армении Арцрун Ованнисня с армянской стороны погибли старший лейтенант Шаварш Меликян и рядовые Эдгар Григориевич Нараян и Эрик Гарикович Абовян. Согласно Ованнисяну, отступая, противник оставил на армянской стороне одного погибшего. Более конкретных данных о жертвах с азербайджанской стороны пока нет. Минобороны обладает достоверными доказательствами нарушения госграницы Армении со стороны Азербайджана. <Вся ответственность за провокацию лежит на руководстве Азербайджана>,- говорится в сообщении Минобороны РА.