Среда, 28 Декабря 2016

АрмИнфо.В Армении продолжается строительство Центра превосходства в области онкологии. О перспективах данного проекта рассказала начальник управления медицинской политики Министерства здравоохранения РА Тцахик Варданян

Как зародилась идея создания Центра превосходства в качестве отдельной структуры?– Ведь в Армении уже много лет действует Национальный центр онкологии им. В.А. Фанарджяна.

Прежде, чем ответить на Ваш вопрос, необходимо немного вернуться к истокам проблемы. Сегодня в Армении второй самой распространенной болезнью является онкология, злокачественные и доброкачественные образования. Данная болезнь тяжелым бременем ложится как на медицину, так и на экономику. Рост показателя смертности на 10% приводит к снижению роста ВВП на 0.5%. То есть, здоровье населения непосредственно влияет на состояние экономики страны. К сожалению, в Армении, согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), уровень заболеваемости достиг критической отметки и по темпам роста занимает первое место. И без новых высококачественных медицинских учреждений нам не справиться с проблемой. В Национальном центре онкологии имени В.А. Фанарджяна в годовом разрезе примерно 11 тысяч больных получают медицинскую помощь. Также работает специализированный центр во втором по величине и значению городе Армении - Гюмри. В этих центрах были проведены существенные изменения: была модернизирована медицинская техника, отремонтированы здания. Однако по причине роста заболеваемости, наличие одного или даже двух медицинских центров уже недостаточно, что и послужило причиной для создания Центра превосходства. Проект будет осуществляться в несколько этапов. На первом - планируется запуск Центра по производству радиоизотопов и молекулярной диагностики. Медицинское учреждение будет оснащено самым современным лабораторным медицинским оборудованием. Наличие скана позволит на самом высоком уровне осуществлять диагностику злокачественных образований в организме, причем, на клеточном уровне. Для проведения подобной диагностики в настоящее время наши соотечественники едут в Грузию, соседние страны, в Европу, поскольку для последующего лечения больного, результат сканирования очень важен. Сегодня можно однозначно утверждать, что первый этап создания и оснащения Центра превосходства завершается, это позволит своевременно и на высоком уровне диагностировать заболеваемость и определять направления ее лечения.

Как будет осуществляться финансирование лечения больных?

К сожалению, это одна из самых сложных тем сегодня. Если лечение осуществляется в рамках государственного заказа, а в данном случае это либо социально необеспеченные слои населения, либо особые случаи, то они финансируются на основании решения Правительства Республики. Всего речь идет о 24 группах.

Сегодня, поскольку Центр превосходства создан относительно недавно, правительство не принимает участие в финансировании лечебного процесса. Однако, повторюсь, на данный момент. Лечение достаточно дорогое, и будет ли здесь применяться госзаказ, сказать сегодня я не могу. Только одно диагностирование будет обходиться гражданину в 800-1200$. Естественно, что стоимость медицинской услуги в Армении будет стоить гораздо ниже, чем в Европе. Тем не менее, сегодня трудно определить, насколько они будут доступны для граждан.

К какому сроку Центр превосходства сможет работать на полную мощность?

Это зависит от процессов, связанных с производством изотопов. Думаю, что в будущем году мы уже получим первые результаты.

Строительство Центра финансируется со стороны Правительства Республики?

Нет, финансируется частным сектором, также свое участие в проекте проявил и Всемирный Банк. Но в целом, программа реализуется на общественных началах с привлечением серьезных инвестиций.

ГК «Росатом» обеспечивает медицинские учреждения Армении генераторами Tc-99m для лечения раковых заболеваний. Поставка генератора организована в ЗАО «Научный центр радиационной медицины и ожогов» Министерства здравоохранения Армении. Генераторы и наборы к ним российского производства также поставляются в «Национальный центр онкологии им. В.А. Фанарджяна» и ЗАО «Научно-исследовательский институт кардиологии им. Л.А. Оганесяна». Планируется ли участие российской компании в данном проекте?

Думаю, что любое предложение, направленное на помощь в развитии Центра, будет приветствоваться. Поэтому вопрос участия ГК «Росатом» в проекте должен быть рассмотрен руководством Министерства уже в ближайшее время.