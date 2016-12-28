Среда, 28 Декабря 2016

АрмИнфо. Beeline объявляет о продлении акции по переносу на следующий месяц неиспользованных минут, МБ и SMS для абонентов постоплатной системы расчетов тарифных планов "Смарт". Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе компании, акция будет действовать до 31 декабря 2017 года.

Согласно источнику, по условиям акции неизрасходованные в течение месяца минуты, SMS и МБ переносятся на следующий месяц и суммируются с новым пакетом разговорного времени, интернета и SMS. При этом абонент может накапливать минуты, SMS и МБ до одномесячного объема минут, SMS, МБ предоставляемых в рамках тарифного плана.

Так, абоненты тарифного плана "Смарт 7500" могут максимально накопить 350 минут разговорного времени на другие мобильные сети РА и НКР, США, Россия и Канада, 1000 SMS и 12000 МБ интернета.

"По многочисленным просьбам наших абонентов, мы вновь продлеваем акцию по переносу неиспользованных минут, SMS и интернета. Накануне новогодних праздников и рождественских каникул наша инициатива особенно актуальна, так как позволяет абонентам быть уверенными, что в нужный момент накопленный резерв будет под рукой и клиенты смогут воспользоваться всеми преимуществами использования услуг Beeline", - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Получить дополнительную информацию о линейке тарифных планов "Смарт" можно на сайте www.beeline.am, связавшись с оператором в чате на официальной странице Beeline Armenia в Facebook, по бесплатному номеру 0611 или в ближайшем офисе Beeline.

Отметим, что ЗАО "АрменТел" (торговая марка Beeline) входит в группу компаний "ВымпелКом Лтд", которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи, оперирующий в 13 странах, со штаб-квартирой в Амстердаме. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы "ВымпелКом Лтд." предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Warid", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".