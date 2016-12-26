Понедельник, 26 Декабря 2016

АрмИнфо. Армения обязана найти формулу достойного мира с соседями, в том числе и Азербайджаном, с этой целью должны быть мобилизованы ресурсы армян всего мира. Об этом говорится в заявлении экс-министра обороны Армении Сейрана Оганян на его странице в Facebook о путях решения карабахского конфликта, который, на его взгляд, является одним из основополагающих проблем на пути государственного строительства Армении.

<Для развития Родины и установления мира должна быть разработана новая формула с учетом внешнеполитических вызовов, внутриполитических реалий, интересов сверх-держав>,- говорится в заявлении. По мнению Оганяна, карабахский вопрос не является препятствием на пути развития армянской государственности и установления безопасности. <Совсем наоборот, мнение о том, что Армения не может развиваться без решения карабахского конфликта ошибочно, более того, подобная позиция ослабляет армянскую сторону в переговорном процессе. Было время, когда в условиях нерешенности карабахского конфликта, в Армении фиксировался двузначный экономический рост, а многие представители Диаспоры возвращались на Родину>,- утверждает экс-министр. Оганян замечает, что не решение карабахского конфликта должно быть залогом развития Армении, а развитие Армении, прежде всего экономическое, должно быть залогом решения карабахского конфликта. Экс-министр также посчитал невозможными однобокие уступки и бессмысленные компромиссы в карабахском урегулировании. Это, по его мнению, приведет к увеличению риска войны, и в этом случае позиции армянской стороны будут неблагоприятными.

При этом Оганян выражает уверенность в возможности мирного урегулирования карабахского конфликта. <Мы можем придти к согласию с Азербайджаном, для этого надо усердно работать, сформировать атмосферу доверия, без этого невозможно продолжение переговорного процесса. А согласие с Азербайджаном может быть лишь в том случае, если Баку признает право народа Арцаха на суверенитет>,- утверждает экс-министр, при этом подчеркивая, что на пути к достижению консенсуса могут быть и взаимные уступки, однако с учетом мнения военных и иных экспертов.

Между тем, как считает Оганян, нынешние варианты компромиссного решения карабахского конфликта бессмысленны и неприемлемы, особенно с учетом агрессивной и неуступчивой позиции Баку. <Нынешние границы Арцаха сформировались в результате противостояния двум азербайджанским агрессиям с учетом стратегии по обеспечению безопасности арцахского народа, а апрельская война со стороны Баку, по сути, легализовала нынешние границы НКР>,- подчеркнул Оганян, заметив, что в зоне карабахского конфликта всегда есть угроза войны, и не замечать этого, значит заниматься самообманом.

Он также подчеркнул, что ключи к урегулированию карабахского конфликта в руках Еревана и Степанакерта, которые должны найти пути решения с Баку при условии признания Арцаха в качестве международного субъекта.

Что касается армии, то, по определению экс-министра, она является реальной гарантией безопасности Армении и армянского народа. <Необходимо продолжить армейское строительство, основанное на развитии наукоемкого военно-промышленного комплекса>,- подчеркивает Оганян.

Далее Оганян подчеркивает необходимость формирования в Армении власти, основанной на реальном вотуме доверия. <Наличие свободного и достойного гражданина является основным залогом безопасности двух армянских республик. Все политические силы, обеспокоенные судьбой армянского народа, должны объединиться для достижения положительных перемен>,- резюмировал экс-министр, который на днях объявил о намерении вернутся в политику для достижения в стране структурных перемен. Вокруг Оганяна и этой идеи в настоящее время идет общественно-политическая консолидация.