Пятница, 23 Декабря 2016

АрмИнфо. При поддержке Beeline в Центре искусств Гафесчян прошло традиционное праздничное творческое мероприятие "Чудо Нового года и Рождества". Дед Мороз и Снегурочка с помощью детей создали новогодние украшения и рождественскую елку, которая будет размещена в центральном зале Центра искусств Гафесчян. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе компании, в бесплатной творческо-образовательной программе приняли участие свыше 100 детей в возрасте 5 лет и старше по предварительной записи, которая проводилась в Центре.

"Накануне самых любимых детских праздников, каждый из нас старается подарить детям настоящую сказку, хорошее настроение и яркие, праздничные чувства. До новогодних праздников остались считанные дни, и мы очень рады возможности вместе с Beeline передать детишкам уникальное чувство причастности к новогоднему чуду, своими руками, вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой, сделать новогодние игрушки и украсить ими главный символ праздников - новогоднюю елку", - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

"Центр искусств Гафесчян продолжает добрую традицию новогодних мероприятий, позволяя детям стать непосредственными участниками чуда Нового года и Рождества. В рамках этой программы, дети будут не только наслаждаться радостью предстоящих праздников, но и станут их авторами, создавая праздничные украшения и игрушки для елки. Дети, охваченные чувством радости и тепла, покидают центр с подарками от Деда Мороза и Снегурочки, оставляя нам и посетителям центра уникальную елку с украшениями собственной работы. Центр искусств Гафесчян благодарит нашего партнера Beeline за многолетнюю поддержку наших программ", - сказал исполняющий обязанности директора Центра искусств Гафесчян Ваагн Марабян.

Отметим, что Beeline и Центр искусств Гафесчян сотрудничают с 2011 года. В рамках длительного партнерства при поддержке компании в Центре регулярно проводятся творческие семинары, детские и юношеские программы, концерты классической музыки и другие образовательные проекты, направленные на эстетическое воспитание детей и юношества. В 2015 году при поддержке Beeline в Центре искусств Гафесчян был открыт Интерактивный образовательный центр оснащенный современной цифровой техникой. Благодаря этому посетителям стали доступны цифровые коллекции и он-лайн базы данных крупнейших музеев и других центров искусств мира.

Напомним, что ЗАО "АрменТел" (торговая марка Beeline) входит в группу компаний "ВымпелКом Лтд", которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи, оперирующий в 13 странах, со штаб-квартирой в Амстердаме. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы "ВымпелКом Лтд." предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Warid", "Киевстар", "Wind", "Infostrada" "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".