Пятница, 23 Декабря 2016

АрмИнфо.Глава МИД Армении Эдвард Налбандян принял делегацию Госдумы России во главе с председателем комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД Армении, Налбандян подчеркнул важность перманентного укрепления союзнического взаимодействия между Арменией и Россией в разных сферах, и в этом контексте отметил ценность межпарламентского сотрудничества.

В свою очередь депутаты Госдумы отметили, что их визит символичен, поскольку после парламентских выборов в РФ это первый зарубежный визит комиссии.

Стороны обоюдно констатировали, что между законодательными органами двух стран сложилось взаимовыгодное сотрудничество.

Калашников представил деятельность комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками в новом созыве, инициативы по развитию сотрудничества с Арменией, и результаты ереванского совместного заседания. Стороны коснулись сотрудничества в рамках СНГ, ЕАЭС, ОДКБ.

Налбандян представил гостям усилия по преодолению последствий апрельской агрессии Азербайджана в отношении Арцаха.