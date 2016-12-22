Четверг, 22 Декабря 2016

АрмИнфо. Beeline и струнный Квартет имени композитора Эдварда Мирзояна обобщили итоги сотрудничества в 2016 году. Как пояснили АрмИнфо в пресс- службе компании, за прошедший сезон квартет дал свыше 10 благотворительных концертов и ряд мастер-классов, среди которых можно отметить выступления с ведущими российскими музыкантами-духовиками, заслуженной артисткой России Марией Федотовой (флейта) для воспитанников ереванской музыкальной школы-интерната №13.

Летом 2016 года коллектив принял активное участие в съёмках художественно - документального фильма о жизни и творчестве Э. М. Мирзояна, по заказу Министерства Культуры РА. В ноябре текущего года квартет принял участие на международном фестивале камерной музыки "Les Musicales de Baabdath", в Ливане, где представил Армению, а в декабре 2016 года музыканты квартета выпустили сингл, издав долгожданную обработку для струнного квартета легендарной <Шушаник> Э.Мирзояна. Все средства от реализации сингла будут направлены на

лечение больных детей из семей арцахских военнослужащих.

"Сотрудничество с квартетом Мирзояна - яркий пример социальной ответственности нашей компании, направленной не только на поддержание профессионализма и интереса к классической музыке, но и на обучение и культурное развитие юного поколения. Подобными проектами Beeline стремится сделать жизнь лучше, и мы рады, что благодаря нашей поддержке молодое поколение музыкантов может развивать свой талант и стремится к новым высотам в творчестве, которому они посветили жизнь", - заявил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин. "Коллектив "Мирзоян-квартет"-а выражает огромную благодарность Beeline за то, что уже третий год вы с нами, и поддерживаете во всех культурных мероприятиях среди которых особо хотим отметить благотворительные концерты и мастер-классы для детей из малообеспеченных семей и воспитанников детских домов Армении", - отметили музыканты Квартета им. Э. Мирзояна. Отметим, что за время существования Квартета его участники зарекомендовали себя на многочисленных международных конкурсах и стали известны не только в нашей стране, но и в мире. Каждый из музыкантов имеет большое количество сольных наград и премий, достойно представляет свою Родину за ее пределами во время частых зарубежных гастролей на мировых концертных площадках. В октябре 2014 года квартет завоевал Первую премию на Втором Международном конкурсе современной музыки <Композитор ХХ века> в городе Калуга (Россия), получив заслуженные хвалебные отзывы ведущих музыкантов и композиторов России и стран СНГ.

Напомним, что ЗАО "АрменТел" (торговая марка Beeline) входит в группу компаний "ВымпелКом Лтд", которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи, оперирующий в 13 странах, со штаб-квартирой в Амстердаме. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы "ВымпелКом Лтд." предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Warid", "Киевстар", "Wind", "Infostrada" "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".