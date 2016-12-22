Четверг, 22 Декабря 2016

АрмИнфо.Президент Армении Серж Саргсян принял делегацию Госдумы России во главе с председателем комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе главы армянского государства, делегация прибыла в Ереван для участия в совместном заседании Комитета постоянной комиссии по внешним связям армянского парламента.

Саргсян в ходе встречи подчеркнул важность отношений Армении со стратегическим партнером Россией и последовательное углубление сотрудничества во всех сферах. При этом он добавил, что в этом вопросе серьезную роль играют парламентарии. Президент Армении отметил, что армяно-российское взаимодействие в рамках интеграционных объединений гармонично дополняет и еще больше укрепляет двусторонние отношения, открывая новые перспективы для взаимовыгодного сотрудничества.

Президент Армении выразил надежду на то, что результаты совместного ереванского заседания армянских и российских парламентариев внесут свой вклад в укрепление межгосударственных отношений. По его словам,

несмотря на то, что международные экономические процессы отрицательно сказались на экономиках стран-членов Евразийского экономического союза, потенциал для содействия развитию экономик у союза достаточно велик.

Саргсян подчеркнул, что Армения убежденно выступает за развитие интеграционных процессов, и придает важность активной деятельности стран-членов по последовательному продвижению этих процессов.