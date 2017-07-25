Вторник, 25 Июля 2017 21:47

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 26 июля текущего года будут обесточены:

В городе Ереван: 10:00-16:00 собственные дома 36-59, 69, 71, 75-190 на ул.Кристофори, 1-13 на 2- ом переулке Кристофори, 1-20 на 3-ем переулке Кристофори, 33-81 на ул.Ростоми, 36, 36А, 39-51 на ул.Нар-Дос, 43-75 на 1-ом переулке Нар-Дос, жилые дома 52, 53, 54, 54А на просп.Тиграна Меца, 3, 3А, 5 на переулке Тиграна Меца, собственные дома 6-8 на 2-ом переулке Тиграна Меца, жилые дома 43А, 43Б, 45А, 45Б, 47, собственные дома 49, 101-107(нечетн.) на ул.Хоренаци, 17-30 на 2-ом переулке Хоренаци, 62-69(четн.) на ул.Тсхахотагорцнери, 1-95 на ул.Островского, жилые дома 1/1, 1/2, 1/4, 112, 113, 130, 144, 150 на 6-ой улице Нубарашена, 1-5 на Нубарашенском шоссе, 26 и собственные дома 13, 25 на просп.Аршакуняц, все дома на 1-ом переулке Аршакуняц, 1, 3-43, 49А на 2-ом переулке Аршакуняц, улицы Титоградян, Айвазовского и прилегающие общественные абоненты, здания юношеской Спортшколы самбо и дзюдо, а также ДОСААФ-а на просп.Аршакуняц, жилые дома 8/6, 10/1 на ул.Шинарарнери, 8А, 10, 12 на ул.Арзуманяна, квартал "Ахпарашен", 4, 5, 6 улицы Шаумяна;

10:30-16:30 во 2-ом массиве Нор-Норка жилые дома 26/2, 28, 28/1, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 32, 32/1, 36 на ул.Молдовакан, 3/3 на переулке Тотовенц, 11, 13 на ул.Н.Степаняна, здание детского сада номер 102, 246 прилегающие общественные абоненты, частично квартал Киликиа и прилегающие общественные абоненты, в Сари Таге частично 17-24 улицы и прилегающие общественные абоненты, частично 6-10 ряды и прилегающие общественные абоненты; 11:00-13:00 жилые дома 19 на ул.Райниса, 20 на ул.Рубинянц и прилегающие общественные абоненты, 11:00-15:00 в Нор Ареше собственные дома 77-106 на 26-ой улице, 1-78 на 45-ой улице;

В Араратском марзе: 10:00-12:00 частично села Гетапня, Геганист; 10:00-13:00 частично село Армаш; 10:00-14:00 частично село Лусашог; 10:30-16:00 частично село Джрашен; В Вайоц Дзорском марзе: 10:00-16:00 частично село Елпин, села Хндзорут, Нор Азнваберд, Заритап, Гомк, Капуйт, Азатек, Зедан, Пор, Бардзруни, Мартирос, Серс;

В Котайкском марзе: 10:00-16:00 частично село Касах прилегающие производственные территории и общественные абоненты, частично село

Арамус, прилегающие производственные территории и общественные абоненты; в Гегаркуникском марзе: 10:00-15:00 села Тсовинар и Артсванист, прилегающие производственные территории и общественные абоненты; 10:30-16:30 в городе Севане жилые дома 12, 14, 16 на ул.Хахахутян, 19, 21, 23 на ул.Саркис-Севанци и прилегающие общественные абоненты; в Тавушском марзе: 10:30-11:00 село Тегут, Тбилисское шоссе в городе Дилижане и прилегающие общественные абоненты; 10:30-14:30 в городе Дилижане общественные абоненты на ул.Парз лич; 10:00-16:00 в городе Иджеване улица Мясникяна, село Артсваберд, Текстильный завод Артсваберда, станции сотовых операторов "ВиваСелл-МТС", "Арментел" и "Юком".

Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.