Понедельник, 24 Июля 2017 18:51

АрмИнфо.Первый президент Армении, лидер Армянского национального конгресса Левон Тер-Петросян обсудил с главой БДИПЧ/ОБСЕ Михаилом Линком вопросы, касающиеся выборов и поствыборных процессов в республике.

Тер-Петросян, в частности, заметил, что сфальсифицированные выборы являются препятствием на пути развития Армении. Он также подчеркнул, что власти Армении разработали специальные механизмы фальсификации выборов, на которые международное сообщество не всегда адекватно реагирует.

Касаясь конституционных реформ, первый президент подчеркнул, что в них содержаться антидемократические положения и пункты, нацеленные на укрепление единоличной власти.