Понедельник, 24 Июля 2017 18:49

АрмИнфо. 24 июля министр министр чрезвычайных ситуаций Армении Давид Тоноян провел расширенное совещание с сотрудниками Службы сейсмической защиты и руководителями и сотрудниками ГНКО, сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Во время совещания были обсуждены вопросы обновления, оптимизации, а также структурных изменений и международного сотрудничества Службы. Министр подчеркнул, что модернизация и оптимизация Службы сейсмической защиты будут проводиться на основе изучения передового международного опыта. В частности, будет оптимизирована система управления, что обеспечит максимальные результаты при наименьшей затрате ресурсов.

Министр Тоноян поручил активизировать действия в сфере международного сотрудничества, особенно в модернизации станций и сооружений сетей и в процессе оцифровки информации, привлекая программы, использующиеся на международной арене.

"Служба сейсмической защиты МЧС Армении в вопросах международного сотрудничества должна выступать в роли инициатора, а не пассивного ожидающего>, - заявил министр.

В конце совещания министр сообщил, что Грачья Петросян, который занимал пост руководителя Службы, по причине ухода на пенсию подал в отставку. Подчеркнув выдающуюся роль Петросяна в процессе формирования службы сейсмической защиты, министр МЧС Армении наградил его медалью и благодарственной грамотой МЧС Армении.