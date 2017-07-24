Понедельник, 24 Июля 2017 17:13

АрмИнфо.В четвертом гарнизонном следственном отделе СК Армении возбуждено уголовное дело для выяснения обстоятельств смерти младшего сержанта, военнослужащего срочной службы Вардана Артаваздовича Мелконяна.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении, возбуждено уголовное дело по части 1, статьи 110 (доведение лица до самоубийства путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения личного достоинства, совершенное с косвенным умыслом или по неосторожности). "Разработан следственный план, осуществляются необходимые следственные, процессуальные и иные действия для установления обстоятельств смерти военнослужащего. Назначена судебно­медицинская экспертиза", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что 23 июля в районе 06.30 у одной из воинских частей обнаружено тело младшего сержанта Вардана Артаваздовича Мелконяна, 1998 г. р., самовольно покинувшего часть. Мелконян был найден повешенным.