Понедельник, 24 Июля 2017 12:47

АрмИнфо. В Армянской Апостольской церкви «Surb Filipos” в Ташкенте 23 июля прошли праздничные мероприятия, приуроченные Вардавару (Преображение Господня).

В праздничных мероприятиях принимал участие в качестве гостя посол Армении в Казахстане Ара Саакян (резиденция- Астана). Праздничные мероприятия стартовали с Божественной литургии, которую провел глава церкви «Surb Filipos” Святой Армянской Апостольской православной церкви Российской и Ново-нахичеванской Епархии Тер Ованнес. После литургии посол поздравил общину с праздником и пожелал мира и благополучия.

Затем, несколько сот верующих учувствовали в традиционном обливании. Праздничное мероприятие завершилось угощением гостей жертвенным бараном, зарезанном по случаю праздника.

Отметим, что сегодня Армянская Апостольская церковь отмечает Вардавар или праздник Преображения Господня. Вардавар один из пяти великих праздников Армянской церкви и один из самых любимых в народе. Согласно евангельскому преданию, когда Спаситель с тремя апостолами — Петром, Иаковом и Иоанном — поднимался на гору Фавор, им явились пророки Моисей и Илия. Разговаривая с ними, Христос преобразился, а его одежды стали белее снега. О Преображении Христа свидетельствуют евангелисты Матфей, Марк и Лука.

Основатель Армянской церкви святой Григорий Просветитель назначил праздник Преображения на первый день армянского календаря — 1-е число месяца навасард (11 августа). В этот день отмечался языческий праздник, и некоторые его элементы сохранились в обрядах народного празднования Преображения. К примеру, в этот день принято обливать друг друга водой, выпускать голубей, но церковь дала этим обычаям христианское толкование как воспоминание о Потопе и о голубе Ноя. В VI веке католикос Мовсес II включил праздник Преображения в пасхальный цикл и назначил его на 7-е воскресенье после Пятидесятницы. Таким образом, праздник стал переходящим (от 28 июня до 1 августа). Понедельник после Преображения — день поминовения усопших. В дохристианской Армении Вардавар (в переводе с армянского "яркая роза") связывали с богиней любви и красоты Астхик, которой посвящали лепестки роз. Главной особенностью Вардавара является обливание друг друга водой. Традиционно с большим размахом праздник отмечают в селах и городах на побережье озера Севан. Веселье иногда заканчивается конфликтами, так как водой окатывают и прохожих, не желающих участвовать в празднестве. Многие стараются не выходить в этот день на улицу без крайней необходимости.

Заметим, что здание церкви «Surb Filipos” было передано в дар Епархии в 2001 году, и не имела статуса церкви. «Surb Filipos” получила официальный статус церкви в 2007 году, послеего началась реконструкция здания, завершившаяся в мае 2014 года. На сегодняшний день церковь пользуется большой популярностью у армянской общины Узбекистана.