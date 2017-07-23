Воскресенье, 23 Июля 2017 00:35

АрмИнфо.Вопрос продажи российского оружия Азербайджану, является одним из сложных в повестке отношений между Москвой и Ереваном. Об этом на пресс-конференции заявил зампред правящей Республиканской партии, глава парламентской комиссии по внешним вопросам Армен Ашотян.

Он подчеркнул, что этот вопрос требует решения, но он не подлежит общественным дебатам. <Да, общество должно быть проинформировано о процессах, но этот вопрос не может быть решен в плоскости общественных дебатов или реалити-шоу. Он подлежит обсуждению и решению в закрытом формате>,- заявил Ашотян, подчеркнув, что данный вопрос обсуждался также во время встреч в рамках последнего визита делегации, возглавляемой председателем Национального Собрания Армении Ара Баболяном в Россию. По утверждению Ашотяна, многие российские коллеги разделили обеспокоенность армянской стороны на сей счет.

<Этот вопрос должен получить свое решение, поскольку обоснования российской стороны о том, что, продавая оружие Азербайджану, Москва решает определенные экономические и стратегические задачи, не убедительны>,- резюмировал Ашотян.

Ранее к этой теме обратился также президент Армении Серж Саргсян, заявив, что продажа Россией оружия Азербайджану - самая болезненная сторона армяно-российской дружбы, армяно-российского военного сотрудничества, двусторонних отношений в целом. <Этот вопрос, по моему мнению, бросает тень на многое. Но, с другой стороны, существуют обстоятельства, которые, возможно, для нас не являются приемлемыми, в то время как приемлемы для них. Пока ничего серьезного не произошло. Если в какой-то момент это приведет к серьезным последствиям, тогда и можно обвинять. Если же серьезных последствий не будет, мы должны рассматривать это как долгосрочную политическую деятельность российской стороны по стабилизации ситуации в регионе>,- сказал глава государства.