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 Четверг, 20 Июля 2017 19:30

Алина Оганесян

Viva Cell-MTS в 2017 году инвестировал 25 млн. драмов на реализацию совместной программы с Домостроительным центром "Фулер"

Viva Cell-MTS в 2017 году инвестировал 25 млн. драмов на реализацию совместной программы с Домостроительным центром "Фулер"

АрмИнфо. Один из недостроенных домов села Катнахпюр Арагацотнской области семьи Багдасарян вошел в список бенефициаров программы Домостроительного центра <Фулер> на 2017 год, которая осуществляется при финансовом содействии компании Viva Cell-MTS. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе компании, Viva Cell MTS в 2017 году в рамках совместной программы инвестировала уже порядка 25 млн.  драмов.

Согласно источнику, в течении 6 дет сотрудничества совместными усилиями компании помогли 149 семьям решить жилищный вопрос.

 

<Одной из наиболее важных особенностей этой  программы является то,

что она позволяет жителям общин решить казалось бы неразрешимые

жилищные проблемы, которые стояли перед ними на протяжении нескольких лет. Я рад видеть, что еще одна семья получает возможность построить дом своей мечты, и компания с удовольствием приняла участие в строительных работах>, - сказал гендиректор Viva Cell-MTS Ральф Йирикян.

Отметим, что VivaCell-MTS (ЗАО "К-Телеком") - ведущий оператор мобильной связи Армении, который предоставляет широкий спектр услуг голосовой связи и передачи данных на  всей территории республики. VivaCell-MTS выступает одним из лидеров инноваций и развития рынка мобильной связи страны.

Напомним, что Домостроительный центр Фулер - благотворительная общественная организация,  которая помогает малоимущим семьям Армении и Арцаха в  строительстве и ремонтировании домов, выдавая долгосрочные беспроцентные кредиты, а также осуществляет защиту прав бездомных.

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