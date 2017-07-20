Четверг, 20 Июля 2017 17:08

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 21 июня текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 1, 2, 161/1, 169 на ул.Башинджагяна, 1 на ул.Кургиняна, 3-ья улица Шаумяна, собственные дома 36-63 на ул.Айгекци и прилегающие общественные абоненты, жилые дома 7, 18, 20, 22, 24, 26 на 1-ой улице Аванесова, 4, 6, 8, 8/1 на 2-ой улице Аванесова, 4 на ул.Хагаг Дони, в Нор Ареше собственные дома 45-86 на 8-ой улице, 17-43 на 15-ой улице, 1-40 на ул.Димитрова;

10:30-16:30 во 2-ом массиве Нор-Норка жилые дома 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 27 на ул.Молдовакан, 4, 4/1 на переулке Д.Маляна и прилегающие общественные абоненты, в Аване жилой дом 2/4 во 2-ом мирорайоне Аринджа и прилегающие общественные абоненты, в Сари таге улицы 17-24, 18-28 частично и прилегающие общественные абоненты, собственные дома 16-48 на 14-ой улице, 20-51 на 15-ой улице, 33-86 на 18-ой улице, 1-39 на 19А-ой улице, 7-38 на 21-ой улице, 1-39 на 28-ой улице и прилегающие общественные абоненты, 2-17 на 28-ом перерулке и прилегающие общественные абоненты, ул.Д.Бека 150/27 и прилегающие общественные абоненты, проспект Д.Бека и прилегающие общественные абоненты, ООО-ва "Асав", "Дельта Фрагмент" и прилегающие общественные абоненты,

11:00-13:00 в Арабкире жилые дома 3-21 на 35-ой улице, 1А, 3/2 на 37-ой улице, 1А, 2, 2/1, 16 на 39-ой улице, собственные дома 1-26,

2-7 на 47-ой улице и прилегающие общественные абоненты,

11:00-15:00 подьезды 9-16 жилго дома 5, подьезды 1-6 дома 23 на улице Хагаг Дони;

11:00-16:00 жилой дом 53 на просп.Баграмяна и прилегающие

общественные абоненты,

в Араратском марзе:

10:00-12:00 село Гораван, в городе Веди частично улицы Касяна,

Араратян, Арцаха, Чаренца, Гнуни, А.Хачатряна, Шираза, Шаумяна,

Севака, Нар-Дос, Маштоца, Камо, А.Базояна, Марата Хачатряна, Сазаи Никогосяна, Артака Барсегяна, Гетап и прилегающие общественные абоненты,

10:00-13:00 частично село Ноякерт;

10:30-16:00 частично село Джрашен;

14:00-16:00 частично село Армаш;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-13:00 в городе Джермуке жилые дома 8, 9, 11, 23Б, 26А в

квартале Дзахапня;

в Ширакском марзе:

09:00-15:00 община Лусакерт с прилегающими общественными абонентами;

10:00-16:00 в городе Гюмри собственные дома на ул.В.Саркисяна, территории пересекающие улицы В.Саркисяна и М.Хоренаци.

Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно­восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.