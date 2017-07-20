Четверг, 20 Июля 2017 17:00

АрмИнфо. Ереван отреагировал на вердикт азербайджанского суда в отношении блогера Александра Лапшина.

<Да здравствует азербайджанский (советский) суд, самый <гуманный> суд в мире. Вторая часть фарса завершена>, - написал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян в своем микроблоге в Twitter.

Как ранее сообщало АрмИнфо, блогер Александр Лапшин вердиктом суда Азербайджана осужден на три года лишения свободы. Даже публичное <раскаяние> в зале суда за посещение Арцаха, заявление о необходимости решения карабахского конфликта в рамках интересов Азербайджана, не помогли блогеру избежать азербайджанского <правосудия>. Хотя, возможно, <раскаяние> Лапшина, помогло ему смягчить меру наказания, поскольку ранее прокурор требовал для него 6,5 года лишения свободы.

Отметим, что Лапшин был объявлен властями Азербайджана в международный розыск после посещения им Арцаха. Впоследствии он был арестован в Беларуси и экстрадирован в Азербайджан. Попытки МИД России и Украины (Лапшин являлся гражданином этих государств и Израиля) скорректировать ситуацию оказались неэффективными. -