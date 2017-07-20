Четверг, 20 Июля 2017 15:54

АрмИнфо. Место проведения встречи Алиев- Саргсян пока не определено. Об этом 20 июля на брифинге заявил замдиректора департамента печати МИД России Артем Кожин.

По его словам, информация, которая ранее была напечатана в газете <Известия> о том, что следующая встреча президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева пройдет в Москве, не соответствует действительности. <Мы обратили внимание на статью в <Известиях>. Мы хотели бы отметить фактические неточности, допущенные в публикации. На консультациях тройки сопредседателей Минской группы ОБСЕ было предложение организовать встречу президентов до конца этого года. Однако, место встречи предметно не обсуждалось>, - резюмировал.

Ранее, "Известия" со ссылкой на высокопоставленного сотрудника МИД России опубликовал материал, в котором в частности, говорится: <Только мы сегодня пытаемся усадить президентов Армении и Азербайджана за стол переговоров. Французы попытались, однако это не принесло никакой пользы. Москва стремится организовать встречу президентов Армении и Азербайджана до конца года, став главным посредником на фоне неудачных попыток>.

Отметим, что 11 июля сопредседатели Минской группы ОБСЕ по итогам встречи с главами МИД Армении и Азербайджана выступили с совместным заявлением, в котором отметили, что достигнута договоренность провести следующую встречу глав внешнеполитических ведомств двух стран в сентябре в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. Также отмечалось, что предпринимаются усилия для организации встречи на высшем уровне до конца текущего года. В этой связи, президент Армении Серж Саргсян отметил, что подобная встреча может быть проведена в сентябре текущего года. При этом он добавил, что особых ожиданий от подобной встречи у Еревана нет.