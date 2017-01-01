- ПРОЧИТАТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ
- Ахмет Ярлыкапов: Складывающаяся вокруг терроризма ситуация должна вызывать тревогу и в Армении
- GeoProMining-десять лет работы на благо страны,в авангарде золотодобычи
- Эдуард Абрамян: “Армянскую” политику администрации Трампа во многом формирует реакция Еревана на инвестиционное предложение Вашингтона
- Авигдор Эскин: Для Израиля конструктивные отношения Армении и Ирана не минус, а плюс
- Игорь Назарук: Когда ЕАЭС заработает на полную мощь, тогда вопросы экспорта и межкооперационных связей получат новый существенный импульс в развитии
- Масис Маилян: Участие в процессе урегулирования позволит Арцаху взять долю ответственности за поддержание региональной стабильности
- Айк Демоян : Вкупе с Диаспорой, Армения вполне способна стать фактором международной политики
- Сергей Маркедонов: Пока Турция в НАТО, ЕС нуждается в энергоресурсах Азербайджана, а США не дружат с Ираном, Россия для Армении безальтернативна
- Александр Крылов: Грузия утратила роль «маяка демократии», центр региональной политики переместился в Армению
- Александр Цинкер : Администрация Трампа дает понять о предстоящем возрождении проекта “Большого Ближнего Востока”
- Эксперт: Армения обязана сохранить свое место в ядерной энергетике, не отставая от трендов мирового развития
- Виталий Наумкин: По принципу “и нашим, и вашим” Москва в отношениях с Баку и Ереваном не работает
- Владимир Евсеев: Вернуть Баку в адекватное состояние способна лишь угроза контрнаступления
- Томас Грэм: Карабахский конфликт будет тлеть и полыхать еще очень долго
- Взгляд из Берлина: Решение карабахского конфликта за будущими поколениями
- Гендиректор: наличие ядерной энергетики позволяет обеспечивать необходимые базисные мощности по доступным тарифам
- Российский генерал: Поставки вооружений Армении и Азербайджану – часть продуманной кавказской политики России
- Новая война за Карабах завершится уничтожением Армении и Азербайджана
- Замглавы МИД РФ: Приветствуя инициативы Ирана, мы ожидаем принятия в расчет и нашей линии
- Тимур Уразаев: Мы должны думать о прагматизме, чтобы государственные механизмы работали в интересах граждан и общества
- Гагик Арутюнян: Максимальное обострение ситуации на Ближнем Востоке с вовлечением России - очевидная задача стратегии США
- Ардшинбанк готовится к «МИР»-у
- Вагаршак Арутюнян: Дональд Трамп меняет тактику, но не стратегию
- Арман Меликян: “Боевая ничья” в отношениях с США для России не достижима в принципе
- Геворк Горгисян: 122 тысяч армянских граждан, избирающих не за взятки, а за идеи, сломали миф о том, что “люди ничего не решают”
- Константин Затулин: Карабах никогда не вернется в Азербайджан
- Арам Геворкян: Эксперт: Продление сроков эксплуатации реактора - эффективный способ повышения энергетической безопасности
- 2 апреля - наедине с совестью
- Рачья Арзуманян: С началом боевых действий в XXI веке «арцахскими армянами» станет все армянство
- Арман Навасардян: Более крепкие отношения Москвы и Анкары повысят безопасность Армении
- Эдуард Абрамян: “Армянскую” политику администрации Трампа во многом формирует реакция Еревана на инвестиционное предложение Вашингтона
- Айк Демоян : Вкупе с Диаспорой, Армения вполне способна стать фактором международной политики
- Граждане Армении смогут по облегченным условиям ездить на сезонные работы в Польшу
- Полномочные структуры Армении не реагируют на скандал в Израиле, cвязанный с дипломами армянских медицинских вузов
- Сергей Маркедонов: Пока Турция в НАТО, ЕС нуждается в энергоресурсах Азербайджана, а США не дружат с Ираном, Россия для Армении безальтернативна
- Армен Ашотян ответил на критику экспертов, включенных в созданный им же <Аналитический совет>
- Представитель Альянса: Страны НАТО выработали единую позицию относительно дестабилизирующей роли России
- Эксперт: США посредством референс-лабораторий разрабатывают в Армении биологическое оружие
- Ереван: Арцах никогда не был в составе независимого Азербайджана
- Титул "Мисс СНГ" получила участница из Армении Шушан Ерицян
- Эксперт: Теракты в Тегеране - попытка ответа США, Израиля, Турции и Саудовской Аравии на господство Ирана в курдском вопросе
- В Армении будет создана комиссия по предупреждению коррупции
- Свитальски: Евросоюз солидарен с последним заявлением Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию
- Владимир Евсеев: Вернуть Баку в адекватное состояние способна лишь угроза контрнаступления
- Прогноз: Повторение апреля прошлого года в Карабахе неизбежно
- Заруи Постанджян создает Национальное движение сопротивления
- Новая война за Карабах завершится уничтожением Армении и Азербайджана
- В Ереване родилась пятерня
- Замглавы МИД РФ: Приветствуя инициативы Ирана, мы ожидаем принятия в расчет и нашей линии
- В Ереване стартует международный театральный фестиваль "Арммоно"
- Колорадо: 46-й штат США официально признал Геноцид армян
- В Ереване состоялась премьера фильма <Обещание>
- Заруи Постанджян считает возможным восстановление Армянской государственности на исторических землях без военных действий
- Правительство Армении узрело трагическое положение дел в связи с уборкой мусора
- Серж Саргсян: Лишь человек, имеющий собственный угол, способен нести ответственность за судьбу Родины
- Гагик Арутюнян: Максимальное обострение ситуации на Ближнем Востоке с вовлечением России - очевидная задача стратегии США
- Соловьев Алиеву: При нынешнем руководстве России военное урегулирование карабахского конфликта невозможно
- Вагаршак Арутюнян: Дональд Трамп меняет тактику, но не стратегию
- Арман Меликян: “Боевая ничья” в отношениях с США для России не достижима в принципе
- Геворк Горгисян: 122 тысяч армянских граждан, избирающих не за взятки, а за идеи, сломали миф о том, что “люди ничего не решают”