Четверг, 20 Июля 2017 15:05

АрмИнфо.Срок действия паспортов старого образца в Армении более продлеваться не будет. Постановление об этом было принято на заседании Правительства 20 июля.

Как заявил заместитель начальника полиции Армении Вардан Егиазарян, до сегодняшенго дня паспорта старого образца в Армении выдавались сроком на 10 лет, после чего продлевались еще на 5 лет. Вместе с тем, в соответствии с законом и учетом требований ICAO, в Армении продлению не подлежат 10-летние биометрические паспорта.

Согласно новому решению правительства, отныне паспорта старого образца нельзя будет продлевать на предусмотренный ранее срок в 5 лет. "Принятием данного порядка правительство приравнивает применение закона в отношении биометрических паспортов и паспортов старого образца", - заявил он.

Как пояснил замнчальника Полиции, во многих странах, в частности, США и ЕС, лицам с паспортами с продленным сроком действия либо не выдают визы, либо вовсе запрещают им въезд в страну, что создает определенные неудобства для указанных граждан Армении. В то же время, по его словам, паспорта, выданные сроком на 10 лет в случае продления еще на 5 лет, создают проблемы с идентификацией владельца.