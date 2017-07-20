Четверг, 20 Июля 2017 15:04

АрмИнфо. Минимальный штраф за незаконный выброс мусора предлагается установить не менее чем в 16 тысяч драмов.

Об этом заявил в беседе с журналистами после заседания Правительства 20 июля министр территориального управления и развития Армении Давид Локян. По словам Локяна, возглавляемое им ведомство разработало законопроект, так называемый кодекс "Вывоза мусора и санитарной очистки территории муниципального образования", устанавливающий довольно жесткие административные меры ответственности за выброс мусора. Минимальный штраф за незаконный выброс мусора предлагается установить в размере 16 тыс.драмов. Данный штраф будет применен, как пояснил министр, за выброшенный в неположенном месте окурок. Для крупных компаний штраф будет достигать 200 - 300 тысяч.

Вместе с тем, в деле воспитания чистоплотности у населения власть не ограничивается лишь карательными мерами. В рамках программы "Чистая Армения" Министерство выпустило порядка 10 промо-роликов, в областях будут продаваться кепки, предупреждающие о вреде нечистоплотности и агитирующие чистоту и порядок. Помимо этого, Давид Локян признает - чувствуется острая нехватка мусорных урн, в связи с чем в 2018 году Министерство собирается закупить около 10 тысяч мусорных урн. Они будут установлены на площадях, у театров и музеев, больших церквях. Тем не менее, как подчеркнул он, местные общины должны внести свой вклад - приобрести не только урны, но и мусороуборочные машины.