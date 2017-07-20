Четверг, 20 Июля 2017 14:33

АрмИнфо.Наличие российской базы на территории Армении - краеугольный камень безопасности Республики, убежден глава нью-йоркского представительства Института демократии и сотрудничества, российский политолог Андраник Мигранян.

По его словам, наличие базы в той или иной стране, которая оснащена хорошим вооружением, говорит о том, что она может быть когда-либо использована, если в этом будет заинтересовано государство, которому принадлежит военный объект. В качестве примера Мигранян привел поставки вооружения Россией Армении с базы в Ахалкалаке во время карабахской войны. <Поэтому, считаю, что чем больше баз и оружия будет в Армении, тем нам это на руку>, - сказал эксперт 20 июля на пресс-конференции в Ереване.

Говоря о продаже Россией вооружения Азербайджану, эксперт отметил, что это является серьезной проблемой. <В результате крупных поставок вооружения в регион, особенно Азербайджану, создался очевидный дисбаланс сил. Это стало очевидно даже для России. После прошлогодней апрельской войны, в России на самом высоком уровне было понимание того, что в регионе создан серьезный дисбаланс сил, который нужно устранять>, - считает эксперт. По его убеждению, именно этим обусловлена поставка большого количества вооружения Армении после апрельских боевых действий. При этом он выразил надежду, что российское военное руководство будет держать под пристальным контролем вопрос сохранения баланса сил в регионе.

Он также считает, что продажа Россией вооружения Азербайджану - это просто бизнес. <Россия неоднократно на разных уровнях заявляла, что мировой оружейный рынок устроен таким образом, что если не Россия, то другая страна продаст вооружение Азербайджану, а так Москва хотя бы точно знает, какое вооружение находится на балансе азербайджанских вооруженных сил>, - сказал эксперт. При этом он добавил, что неоднократно подчеркивалось, что даже если Россия, Франция и США прекратят поставки вооружения в регион это не заблокирует возможности Азербайджана приобрести вооружение у других государств, таких как Израиль или Пакистан.

На замечание о том, что многие комплектующие для израильского оружия производятся США и при желании последние могли бы поставить запрет на продажу оружия Тель- Авивом Баку, Мигранян заметил, что влияние еврейского лобби на США настолько велико, что Вашингтон продолжит закрывать глаза на факт продажи Израилем оружия азербайджанской стороне.