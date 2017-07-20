Четверг, 20 Июля 2017 14:32

АрмИнфо.Партия АРФ Дашнакцутюн не обсуждала вопрос выхода из правительственной коалиции. Об этом заявил в беседе с журналистами член АРФД, министр территориального управления и развития Армении Давид Локян после заседания Правительства 20 июля.

18 июля в Ереване прошло совместное заседание международного Бюро АРФД и Верховного органа партии в Армении. После в СМИ появилась информация о том, что совместное заседание прошло в условиях абсолютной секретности. В ходе заседания дашнакцаканы из Диаспоры, в особенности "товарищи" из США, подвергли резкой критике сам факт вхождения в правящую в Армении коалицию, выступили с обвинениями об уклонении от партийной линии, стремлении к власти, и призвали как следует задуматься над тем, какой придется держать ответ. По словам Локяна, никакой секретности не было - на заседании присутствовали 50 человек, и ни слова не прозвучало о выходе из коалиции. Вместе с тем, не было ни одного представителя из Диаспоры. Информацию об этом министр назвал очевидной ложью. Напротив, по словам Локяна, обсуждался ход работы в правящей коалиции, приоритеты правительства, и шаги по активизации экономики и перспективы привлечения инвестиций.