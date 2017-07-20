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 Четверг, 20 Июля 2017 14:32

Наира Бадалян

АРФ Дашнакцутюн не собирается выходить из правительственной коалиции

АРФ Дашнакцутюн не собирается выходить из правительственной коалиции

АрмИнфо.Партия АРФ Дашнакцутюн не обсуждала вопрос выхода из правительственной коалиции. Об этом заявил в беседе с журналистами член АРФД, министр территориального управления и развития Армении Давид Локян после заседания Правительства 20 июля. 

18 июля в Ереване прошло совместное заседание международного Бюро АРФД и Верховного органа партии в Армении. После в СМИ появилась информация о том, что совместное заседание прошло в условиях абсолютной секретности. В ходе заседания дашнакцаканы  из Диаспоры, в особенности "товарищи" из США, подвергли резкой критике сам факт вхождения в правящую в Армении коалицию, выступили с обвинениями об уклонении от партийной линии, стремлении к власти, и призвали как следует задуматься над тем, какой придется держать ответ.  По словам Локяна, никакой секретности не было - на заседании присутствовали 50 человек, и ни слова не прозвучало о выходе из коалиции. Вместе с тем, не было ни одного представителя из Диаспоры. Информацию об этом министр назвал очевидной ложью. Напротив, по словам Локяна, обсуждался ход работы в правящей коалиции, приоритеты правительства, и шаги по активизации экономики и перспективы привлечения инвестиций.

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