Четверг, 20 Июля 2017 14:12

АрмИнфо. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ проглотили бы блицкриг Азербайджана в Карабахе , убежден глава нью-йоркского представительства Института демократии и сотрудничества, российский политолог Андраник Мигранян.

По его словам, не случайно то, что во время прошлогодней апрельской войны многие государства воздерживались от каких-либо действий или заявлений в связи с обострением ситуации в зоне карабахского конфликта. <Но когда стало ясно, что план Азербайджана провалился, и всё идет к тому, что в регионе развязывается широкомасштабная война, зашевелилась Россия, затем с заявлениями выступили Париж и Вашингтон, международные структуры, в их числе ОБСЕ, которые приложили все усилия для снижения напряженности>, - сказал эксперт 20 июля на пресс-конференции в Ереване. При этом он добавил, что это обусловлено тем, что сегодня великие державы не заинтересованы в разжигании нового очага противостояния, теперь уже на Южном Кавказе.

Мигранян считает, что Азербайджан периодически будет прибегать к различным авантюрам, однако широкомасштабные боевые действия в зоне конфликта маловероятны.

Вместе с тем, политолог констатировал, что после апрельских боевых действий по всему периметру линии соприкосновения войск и армяно-азербайджанской госгранице осуществляются серьезные работы по укреплению и обустройству передовой. <Прошлогодняя война встряхнула всех, все недостатки и упущения стали очевидны. Военно-политическое руководство Армении Нагорного Карабаха сделало соответствующие выводы и сегодня ведутся серьезные работы по исключению процессмов подобных прошлогодним апрельским>, - считает эксперт.

Вместе с тем он согласился с тезисом, что США, Россия и Франция не оказывают должного давления на Азербайджан с тем, чтобы исключить провокации, подобные прошлогодним, более того со стороны этих государств не предпринимаются никаких усилий для того, чтобы сесть и договориться по вопросу запрета поставок вооружения в регион. Мигранян считает, что всему виной конфликт интересов межу вышеуказанными державами. По его словам, несмотря на то, что у посредников нет противоречий по ключевым вопросам, у них вместе с тем отсутствуют инструменты политического воздействия для продвижения того или иного вопроса.