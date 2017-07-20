Четверг, 20 Июля 2017 14:03

АрмИнфо.В Армении с 19 по 23 июля ожидается высокий тепловой фон и ясная погода без осадков, сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Средняя температура днем ожидается на 5-7 градусов выше нормы. В Ереване, предгорьях Вайоц Дзора, Араратской и Армавирской областях, а также в низинах Сюника температура воздуха днем 22 и 23 июля будет колебаться от 39 до 40 градусов. Юго - западный ветер с порывами достигнет до 3 - 8 метров в секунду.

Индекс ультрафиолетовых лучей 30 июля составит 7 UV, поэтому с 11:00 до 15:00 рекомендуется избегать прямых солнечных лучей.