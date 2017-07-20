Четверг, 20 Июля 2017 13:52

АрмИнфо.Отныне картодержатели Банка ВТБ (Армения) смогут получать выписки со своего счета в накопительном пенсионном фонде через банкоматы. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе Банка.

<Благодаря данной услуге клиенты получат возможность в любое удобное для них время узнать какой именно суммой на своем пенсионном счету они располагают, и более эффективно управлять средствами пенсионного фонда, следя за доходностью фондов>, - говорится в официальном сообщении Банка.

Согласно источнику, для получения выписки на главном экране банкомата необходимо выбрать окно "Пенсионная выписка", далее подтвердить запрос, и банкомат автоматически распечатает пенсионную выписку, где будут отражены последние 10 поступлений на накопительный пенсионный счет и общий остаток средств на счете.

Более подробную информацию об услуге можно получить в филиалах Банка ВТБ (Армения), а также позвонив в Единую информационную службу Банка по номеру 87-87.

По данным аналитического обзора "Армянские банки в карточном

бизнесе", подготовленного ИА АрмИнфо, банкоматная сеть Банка ВТБ

(Армения) насчитывает 157 ATM, и еще плюс 177 ATM Банка ACBA-Credit

Agricole. Эти два крупных банка с ноября 2014г запустили проект

<Единая банкоматная сеть>, серьезно усиливший конкурентное преимущество Банка ACBA-Credit Agricole и Банка ВТБ (Армения), позволив повысить качество банковских услуг и обеспечить наибольшую доступность и удобство для клиентов-картодержателей по всей стране.

Отметим, что ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004г. В настоящее время второе по величине в России ПАО "Банк ВТБ" владеет 100% акций Банка ВТБ (Армения). Банк традиционно входит в число лидеров банковской системы РА по основным показателям. Охват филиальной сети Банка ВТБ (Армения) насчитывает 67 подразделений с присутствием не только в столице, но и во всех областях страны.