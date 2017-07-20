﻿
Հայ  Рус  Eng
 Лента новостей

﻿
 Четверг, 20 Июля 2017 13:52

Алина Оганесян

Банк ВТБ (Армения) запускает услугу выдачи пенсионных выписок через банкоматы

Банк ВТБ (Армения) запускает услугу выдачи пенсионных выписок через банкоматы

АрмИнфо.Отныне картодержатели Банка ВТБ (Армения) смогут получать выписки со своего счета в накопительном пенсионном фонде через банкоматы. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе Банка.

<Благодаря данной услуге клиенты получат возможность в любое удобное для них время узнать какой именно суммой на своем пенсионном счету они располагают, и более эффективно управлять средствами пенсионного фонда, следя за доходностью фондов>, - говорится в официальном сообщении Банка.

Согласно источнику, для получения выписки на главном экране банкомата необходимо выбрать окно "Пенсионная выписка", далее подтвердить запрос, и банкомат автоматически распечатает пенсионную выписку, где будут отражены последние 10 поступлений на накопительный пенсионный счет и общий остаток средств на счете.

Более подробную информацию об услуге можно получить в филиалах Банка ВТБ (Армения), а также позвонив в Единую информационную службу Банка по номеру 87-87.

По данным аналитического обзора "Армянские банки в карточном

бизнесе", подготовленного ИА АрмИнфо, банкоматная сеть Банка ВТБ

(Армения) насчитывает 157 ATM, и еще плюс 177 ATM Банка ACBA-Credit

Agricole. Эти два крупных банка с ноября 2014г запустили проект

<Единая банкоматная сеть>, серьезно усиливший конкурентное преимущество Банка ACBA-Credit Agricole и Банка ВТБ (Армения), позволив повысить качество банковских услуг и обеспечить наибольшую доступность и удобство для клиентов-картодержателей по всей стране.

Отметим, что ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004г. В настоящее время второе по величине в России ПАО "Банк ВТБ" владеет 100% акций Банка ВТБ (Армения). Банк традиционно входит в число лидеров банковской системы РА по основным показателям. Охват филиальной сети Банка ВТБ (Армения) насчитывает 67 подразделений с присутствием не только в столице, но и во всех областях страны.

  • ПРОЧИТАТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ

Нет комментариев

Имя*
Эл-почта
Текст*
  
2196

 Интервью
 Комментируемие
 Поиск по дням