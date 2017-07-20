Четверг, 20 Июля 2017 13:50

АрмИнфо. Ключи от Южного Кавказа, по крайней мере, для России находятся в Ереване. Такую точку зрения 20 июля на пресс- конференции в Ереване выразил глава нью-йоркского представительства Института демократии и сотрудничества, российский политолог Андраник Мигранян.

По его словам бытуют разные мнения о том, что ключи от Южного Кавказа находятся в Баку или в Тбилиси, однако в реальности они находятся в Ереване, по крайней мере, для Москвы. <И если вдруг, случится что-то трагическое по вопросу Нагорного Карабаха, Россия потеряет Южный Кавказ>, - сказал политолог.

Вместе с тем он заметил, что Россия стремиться урегулировать нагорно-карабахский карабахский конфликт, но в собственных интересах, то есть не в ущерб собственным интересам в Азербайджане, но при этом сохранив союзнические отношения с Арменией. <Безусловно, у России есть собственные интересы в регионе, и урегулирование карабахского вопроса входит в круг этих интересов. Южный Кавказ - стратегический регион и естественно Россия не хочет быть вытеснена отсюда, однако она желает разрешения вопроса в свою пользу. Естественно, эта двойственная позиция России оставляет свой отпечаток на процессы в регионе >, - сказал эксперт.

Он также считает, что Россия пытается расширить свое влияние на постсоветском пространстве, однако методы для достижения поставленной цели выбраны не очень удачно.