Среда, 19 Июля 2017 20:24

АрмИнфо. Компания Viva Cell-MTS продолжит оказывать техническое содействие при оплате автопарковки, но уже по пересмотренному формату. Как пояснили АрмИнфо в пресс-службе Viva Cell- MTS, впредь за SMS-услугу будет взиматься 2 драма, согласно договоренности c уполномоченными органами.

<Считаем необходимым оповестить, что эта символическая сумма не рассматривается в качестве дополнительного источника дохода, а является операционной необходимостью>, - говорится в официальном сообщении компании.

Напомним, что VivaCell-MTS (ЗАО "МТС Армения") - ведущий оператор мобильной связи Армении, который предоставляет широкий спектр услуг голосовой связи и передачи данных на всей территории республики. VivaCell-MTS выступает одним из лидеров инноваций и развития рынка мобильной связи страны.