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 Среда, 19 Июля 2017 19:52

Алина Оганесян

Команда сотрудников Конверс Банка удостоилась международной награды Евробанка "Trade Facilitation Program Academic Excellence Award"

Команда сотрудников Конверс Банка удостоилась международной награды Евробанка "Trade Facilitation Program Academic Excellence Award"

АрмИнфо. Команда сотрудников Конверс Банка, показав высокие результаты в учебной программе EBRD "Introduction to Trade Finance",  удостоилась международной награды "Trade Facilitation Program Academic Excellence Award" и получила индивидуальные международные сертификаты по повышению квалификации. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе Банка.

Награда "Trade Facilitation Programme Academic Excellence Award" была присуждена команде Конверс Банка 17 марта с.г. в рамках конференции "Беларусь: Торговое финансирование 2017", проходившей в Минске. При беспрецедентно большом количестве участников программы "Introduction to Trade Finance" команда Конверс Банка показала высокие результаты.

"EBRD - одним из важных партнеров Конверс Банка, сотрудничество с которым включает реализацию проектов торгового финансирования и кредитования, а также участие в учебных программах", - говорится в официальном сообщении Банка.

Отметим, что Конверс Банк сотрудничает с EBRD с 2008 года, а участником программы TFP выступает с 2009 года. В 2016г. Конверс Банк удостоился награды Евробанка "Deal of the Year - Social Impact", что свидетельствует об эффективности использования инновационных механизмов в рамках совместных проектов.

Напомним, что Конверс Банк функционирует на армянском рынке с сентября 1996 года. Акционерами Банка на 1 января 2017 года выступают Advanced Global Investments LLc (рук-ль Эдуардо Эрнекян) - 80,94%, Компания HayPost Trust Management B.V. - 14,06%, Кафедральный собор Первопристольного Эчмиадзина - 5%, а непрямым держателем 100% акций выступает Holding Company "Blakery Assets" LTD.

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