Среда, 19 Июля 2017 19:52

АрмИнфо. Команда сотрудников Конверс Банка, показав высокие результаты в учебной программе EBRD "Introduction to Trade Finance", удостоилась международной награды "Trade Facilitation Program Academic Excellence Award" и получила индивидуальные международные сертификаты по повышению квалификации. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе Банка.

Награда "Trade Facilitation Programme Academic Excellence Award" была присуждена команде Конверс Банка 17 марта с.г. в рамках конференции "Беларусь: Торговое финансирование 2017", проходившей в Минске. При беспрецедентно большом количестве участников программы "Introduction to Trade Finance" команда Конверс Банка показала высокие результаты.

"EBRD - одним из важных партнеров Конверс Банка, сотрудничество с которым включает реализацию проектов торгового финансирования и кредитования, а также участие в учебных программах", - говорится в официальном сообщении Банка.

Отметим, что Конверс Банк сотрудничает с EBRD с 2008 года, а участником программы TFP выступает с 2009 года. В 2016г. Конверс Банк удостоился награды Евробанка "Deal of the Year - Social Impact", что свидетельствует об эффективности использования инновационных механизмов в рамках совместных проектов.

Напомним, что Конверс Банк функционирует на армянском рынке с сентября 1996 года. Акционерами Банка на 1 января 2017 года выступают Advanced Global Investments LLc (рук-ль Эдуардо Эрнекян) - 80,94%, Компания HayPost Trust Management B.V. - 14,06%, Кафедральный собор Первопристольного Эчмиадзина - 5%, а непрямым держателем 100% акций выступает Holding Company "Blakery Assets" LTD.