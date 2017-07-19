Среда, 19 Июля 2017 19:51

АрмИнфо.Роботы, сконструированные учащимися армянского Центра креативных технологий <Тумо>, отлично справились с задачей, поставленной организаторами вашингтонской международной олимпиады First Global по робототехнике.

Армянским детям удалось сконструировать из предоставленных им на олимпиаде кондукторных материалов роботов, которые сумели отличить синие шары от красных и в отведенное ограниченное время собрать их конкретное количество в определенное место. Правда, питомцы <Тумо> справившиеся с этой задачей на отлично, тем не менее немного уступили команде объединенной Европы и Польши, но при этом оставили позади себя ни много ни мало 160 стран.

<Это на первый взгляд задача, поставленная организаторами олимпиады кажется не слишком уж сложной, учитывая тот прогресс, который испытывает на современном этапе такое технологическое направление как робототехника, однако для детей - начинающих конструкторов - это задачи довольно сложная. Мы рады, что <Тумо> на международной арене продолжает высоко нести флаг Армении, оправдывая тем самым те многочисленные положительные оценки, которые центр получает от международного экспертного сообщества>, - заявили АрмИнфо в центре.

Отметим, что темой этого года на First Global стала проблема глобальной дегидратации и молодые участники олимпиады внесли в ее решение свой необычный технологический вклад.

Армянский центр креативных технологий <Тумо> недавно вошел в десятку самых инновационных школ в мире по версии французского журнала We Demain. Центр не ограничивается работой в армянской столице и имеет филиалы в Гюмри, Дилижане и столице Арцаха Степанакерте.